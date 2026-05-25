قائد منتخب الناشئين: متمسكون بتحقيق إنجاز للكرة المصرية.. وأغلقنا صفحة كوت ديفوار

الإثنين، 25 مايو 2026 - 15:42

كتب : FilGoal

أحمد صفوت - منتخب الناشئين مواليد 2009

كشف أحمد صفوت قائد منتخب مصر للناشئين، عن رغبة الفريق في مواصلة مشواره بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتغلب منتخب مصر للناشئين على كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

وتأهل الفراعنة الصغار لملاقاة تنزانيا في نصف النهائي.

بينما يلعب منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي في نصف النهائي الثاني.

وقال صفوت في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة "متمسكون بالذهاب لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا."

وأضاف "الجهاز الفني واللاعبون أغلقوا صفحة الفوز برباعية على كوت ديفوار في ربع النهائي."

وتحدث قائد المنتخب عن المميزات التي يتسم بها الفريق "الأداء الجماعي والروح القتالية أهم ما يميز المنتخب."

وأكمل "حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب، وجميع أعضاء الجهاز الفني يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق إنجاز للكرة المصرية."

وأتم "اللاعبون تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم في المباراة المقبلة أمام تنزانيا في نصف النهائي، من أجل الفوز والتأهل للمباراة النهائية وإسعاد الجماهير المصرية."

ويواجه منتخب مصر نظيره التنزاني في نصف النهائي مساء يوم الخميس.

يذكر أن منتخب مصر دون 17 عاما سيلعب في كأس العالم للناشئين 2026 بقطر أواخر هذا العام في المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما.

