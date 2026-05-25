جازيتا: بعد صدمة دوري الأبطال.. تغييرات مرتقبة في ميلان وأليجري مهدد

يستعد نادي ميلان لإجراء تغييرات شاملة بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم.

وخسر ميلان أمام كالياري بنتيجة 2-1، رغم أن التعادل كان كافيا لضمان مركز مؤهل، لينهي الموسم خارج المربع الذهبي.

ووفقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت، يخطط جيري كاردينالي مالك النادي لإقالة عدد من المسؤولين داخل الإدارة.

وتشمل القائمة جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي، إلى جانب إيجلي تاري المدير الرياضي، وجيفري مونكادا المدير التقني.

كما يحيط الغموض بمستقبل زلاتان إبراهيموفيتش المستشار، وكذلك ماسيميليانو أليجري المدير الفني.

ويمتد عقد أليجري حتى صيف 2027، لكن التغييرات المنتظرة قد تطاله أيضا بعد النتائج السلبية.

واستفاد روما وكومو من تعثر ميلان ليتأهلا إلى دوري الأبطال، بجانب إنتر ونابولي.

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا هم إنتر ونابولي وروما وكومو.

بنيما تأهل ميلان ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي، وأتالانتا إلى دوري المؤتمر.

ويعد ميلان أول فريق في الدوري الإيطالي يخرج من الأربعة الكبار بعد وصوله للنقطة الـ 70.