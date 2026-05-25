قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة

كشف منتخب إسبانيا عن قائمته لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وقرر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا، استدعاء 26 لاعبا، بينهم 8 لاعبين من برشلونة بينهم جافي، و3 لاعبين من أرسنال.

وشهدت القائمة غياب أي لاعب من ريال مدريد لأول مرة في تاريخ منتخب إسبانيا.

وقدّم فيليبي السادس ملك إسبانيا القائمة، بجانب فئات مختلفة من المجتمع.

ونشر الاتحاد الإسباني القائمة تحت عنوان "هذه قائمة دولة بأكملها.. هذه قائمة إسبانيا."

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد رايا (أرسنال) - جوان جارسيا ( برشلونة)

الدفاع: مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) - باو كوبارسي (برشلونة) - إيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)- مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد) - إريك جارسيا (برشلونة) - ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام)

الوسط: بيدري (برشلونة) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - زوبيمندي (أرسنال) - جافي (برشلونة) - رودري (مانشستر سيتي) - أليكس باينا (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (أرسنال)

الهجوم: أويارزبال (ريال سوسيداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيران توريس (برشلونة) - نيكو جونزاليس (أتلتيك بلباو) - يريمي بينو (كريستال بالاس) - بورخا إيجليسياس (سيلتا فيجو) - فيكتور مونوز (أوساسونا) - لامين يامال (برشلونة)

وكشف المنتخب الإسباني عن تواجد 9 لاعبين في القائمة الاحتياطية استعدادا لكأس العالم: ليو رومان (ريال مايوركا) - سيرجيو جوميز (ريال سوسيداد) - جونزالو جارسيا (ريال مدريد) - بينات تورينتس (ريال سوسيداد) - جون مارتن (ريال سوسيداد) - خافي جيرا (رايو فايكانو) - خافي رودريجيز (سيلتا فيجو) - خيسوس رودريجيز (كومو) - مارك بيرنال (برشلونة)

وسيتواجد اللاعبون الاحتياطيون مع الفريق حتى مباراة العراق الودية يوم 4 يونيو في لاكورونيا قبل توجه الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وتتواجد إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي