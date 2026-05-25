بعثة منتخب السعودية تطير إلى الولايات المتحدة

الإثنين، 25 مايو 2026 - 14:04

كتب : FilGoal

جمهور منتخب السعودية في كأس العالم

قبل 3 أسابيع على أول مباراة للأخضر السعودي في كأس العالم.. طارت بعثة منتخب السعودية يوم الاثنين إلى الولايات المتحدة.

وفور وصوله، سيُطلق المنتخب السعودي معسكر المرحلة الرابعة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، تحتضن نيويورك أولاهما حتى 31 مايو الجاري، وستتخللها مباراة تجريبية أمام الإكوادور في الـ 30 من الشهر.

وفي 1 يونيو، ستغادر البعثة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، التي ستمتد حتى التاسع من الشهر، وسيتخللها تجريبيتان أمام بورتوريكو والسنغال.

ويتواجه الأخضر مع بورتوريكو 5 يونيو على ملعب Q2 في أوستن، فيما يُلاقي السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وبعد مباراة السنغال، سيتأهب المنتخب في مدينة أوستن، مقره الرئيس خلال النهائيات، لبدء المشوار المونديالي.

ويبدأ الأخضر السعودي مبارياته بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو، قبل ملاقاة إسبانيا يوم 21، وكاب فيردي يوم 27.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور أعلن يوم السبت، عن اختيار 30 لاعبًا للمعسكر يتوجب تقلصيهم إلى 26 في القائمة النهائية للبطولة.

واختار دونيس كلًا من محمد العويس، ونواف العقيدي، وأحمد الكسار، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وجهاد ذكري، وعلي لاجامي، وحسن كادش، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، وعلي مجرشي، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وزكريا هوساوي، ومحمد كنو، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وعلاء آل حجي، وسالم الدوسري، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وسلطان مندش، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان.

كأس العالم السعودية
