باقي 7 مقاعد.. الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومواجهات نارية مبكرة

الإثنين، 25 مايو 2026 - 13:24

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات الدوريات الأوروبية لموسم 2025 - 2026، ليتحدد الفرق التي تأهلت إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2026 - 2027.

ووفقا للنظام الأوروبي يتأهل 29 فريقا مباشرة إلى مرحلة الدوري، فيما تخوض بقية الفرق تصفيات من أجل تحديد المراكز السبعة الباقية لتكتمل تلك المرحلة.

وتتشكل مرحلة الدوري من 36 فريقا، ويتم تقسيم تلك الفرق إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

ويتم التقسيم وفقا لأداء الفرق خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.

وتخوض الفرق مرحلة الدوري، حيث يلعب كل فريق مواجهتين من كل مستوى.

وتتأهل الفرق التالية إلى مرحلة الدوري مباشرة:

- مقعدان: حاملي لقب دوري الأبطال والدوري الأوروبي

وفي حالة أن بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كانا من بين المرشحين المذكورين في الأسطر التالية، فيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة التوازن" ليستفيد الفريقان الأعلى تصنيفا في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ليتأهلا مباشرة لمرحلة الدوري.

- 16 مقعدا: تحصل الدوريات الكبرى إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا على 4 مقاعد لكل منهم

- مقعدان: مكافآت الأداء الأوروبي، وحصلت عليه هذا الموسم إنجلترا وإسبانيا ليرفع حصتهما إلى 5 مقاعد

ويذهب المقعدين إلى الاتحادين الذين حققا أفضل أداء جماعي للفرق في مسابقات الاتحاد الأوروبي

- 3 مقاعد: الدوري الفرنسي

- مقعدان: الدوري الهولندي

- 4 مقاعد: الدوريات المصنفة من السابع حتى العاشر "البرتغال - بلجيكا - تركيا - التشيك" بواقع مقعد لكل دوري

وبالتالي باتت الفرق المتأهلة على النحو التالي:

إنجلترا: أرسنال - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - أستون فيلا - ليفربول

إسبانيا: برشلونة - ريال مدريد - فياريال - أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس

إيطاليا: إنتر - نابولي - روما - كومو

ألمانيا: بايرن ميونيخ - بروسيا دورتموند - لايبزيج - شتوتجارت

فرنسا: باريس سان جيرمان - لانس - ليل

هولندا: أيندهوفن - فينورد

البرتغال: بورتو

بلجيكا: كلوب بروج

تركيا: جالاتا سراي

التشيك: سلافيا براج

واستفاد الثنائي سبورتنج لشبونة ثاني الدوري البرتغالي، وشاختار دونيتسك بطل الدوري الأوكراني قاعدة إعادة التوازن.

وفاز أستون فيلا بالدوري الأوروبي، وهو ضمن الخمسة الكبار الأوائل في إنجلترا ومتأهل فعليا لدوري الأبطال، ونفس الأمر في دوري أبطال أوروبا والذي يتنافس عليه باريس سان جيرمان وأرسنال بطلي الدوري في فرنسا وإنجلترا.

وبذلك تصبح الفرق المتأهلة إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 29 فريقا من أصل 36.

ولا تزال سبعة فرق تتنافس من أجل التأهل.

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة وفقا للتصنيف التالي:

المستوى الأول: بايرن ميونخ - ريال مدريد - باريس سان جيرمان - ليفربول - إنتر ميلان - مانشستر سيتي - أرسنال - برشلونة - أتلتيكو مدريد

المستوى الثاني: بروسيا دورتموند - روما - سبورتنج لشبونة - أستون فيلا - بورتو - مانشستر يونايتد - كلوب بروج - ريال بيتيس - أيندهوفن

المستوى الثالث: فينورد - ليل - نابولي - لايبزيج - فياريال - شاختار دونيتسك - جالاتا سراي

المستوى الرابع: سلافيا براج - شتوتجارت- لانس - كومو

وستجري التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا خلال شهري يوليو وأغسطس.

