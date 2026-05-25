أليجري: لم يتوقع أحد خسارة ميلان.. واللاعبون قدموا كل ما لديهم

الإثنين، 25 مايو 2026 - 13:24

كتب : FilGoal

أعرب ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان عن غضبه بعد خسارة فريقه أمام كالياري وفقدان فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعد ميلان أول فريق في الدوري الإيطالي يخرج من الأربعة الكبار بعد وصوله للنقطة الـ 70.

وقال أليجري عبر شبكة DAZN: "للأسف لا يمكننا تغيير النتيجة الآن، عندما نخسر 5 مباريات على أرضنا بهذه الطريقة نصل إلى هذا الوضع".

وأضاف "بدأنا بشكل جيد وتقدمنا مبكرا، لكننا دافعنا بشكل سيئ خاصة في الهدف الأول، ولا ألوم اللاعبين، لقد قدموا كل ما لديهم من أجل التأهل لدوري الأبطال".

وكان ميلان قد تقدم مبكرا عن طريق أليكسيس سالميكرز، قبل أن يتعادل كالياري عبر جينارو بوريلي، ثم يسجل خوان رودريجيز هدف الفوز.

وتراجع ميلان في جدول الترتيب ليخرج من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بعد سلسلة نتائج سلبية في نهاية الموسم.

وأوضح أليجري "أنا محبط وغاضب لأننا فقدنا التأهل، بعد الفوز على جنوى لم يتوقع أحد هذه الخسارة".

وأشار "علينا تقييم الموسم بالكامل، ارتكبنا أخطاء لكن الفريق قدم ما لديه طوال العام".

واختتم أليجري تصريحاته "لا أعرف ماذا سيحدث مستقبلا، تركيزي الآن فقط على النتائج وما حدث هذا الموسم".

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا هم إنتر ونابولي وروما وكومو.

بنيما تأهل ميلان ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي، وأتالانتا إلى دوري المؤتمر.

