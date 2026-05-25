فابريجاس: كومو في دوري الأبطال إنجاز تاريخي.. وأتعلم كل يوم كأنني في جامعة كرة القدم

كشف سيسك فابريجاس مدرب كومو عن ثقته في قدرة فريقه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه لا يفكر في الرحيل.

واستطاع كومو التأهل لدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وانتصر كومو على خصمه كريمونيزي 4-1 وأرسله لدوري الدرجة الثانية.

وقال فابريجاس لشبكة DAZN: "شعرت قبل مباراة بارما أننا إذا حققنا انتصارين سنتأهل إلى دوري الأبطال".

وأضاف "كنا نعلم أننا بحاجة لسلسلة انتصارات، والإحساس دائما كان أننا في المنافسة".

وتابع "هذا الإنجاز من الأفضل في مسيرتي بسبب الطريقة، الفريق يضم 15 لاعبا تحت 23 عاما وقدموا موسما رائعا، اللاعبون هم من ينفذون في الملعب، وأنا سعيد من أجل جماهير كومو".

واستعاد فابريجاس بداياته مع الفريق قائلا "عندما وصلت لم يكن هناك حتى ملعب تدريب، كنا نعمل في ظروف بسيطة للغاية، والآن نحن في دوري الأبطال".

وشدد "تجربتي هنا جعلتني أتطور كثيرا، أشعر وكأنني أدرس في جامعة كرة القدم كل يوم".

وعن مستقبله قال: "أنا سعيد هنا، التوقيت مهم لكن لا داعي للاستعجال، ما زال أمامي الكثير لأتعلمه".

واختتم فابريجاس تصريحاته "كومو هو من صعد خطوة كبيرة بالتأهل إلى دوري الأبطال".

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا هم إنتر ونابولي وروما وكومو.

بنيما تأهل ميلان ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي، وأتالانتا إلى دوري المؤتمر.

ويعد ميلان أول فريق في الدوري الإيطالي يخرج من الأربعة الكبار بعد وصوله للنقطة الـ 70.