اسكواش - علي فرج: المنافسة مشتعلة لحسم 3 مقاعد بالأولمبياد.. والضغوط سبب المشاهد الأخيرة

يرى علي فرج بطل العالم للاسكواش السابق أن المنافسة ستكون مشتعلة على 3 مقاعد لتمثيل مصر في الأولمبياد.

واعتزل علي فرج رياضة الاسكواش في مايو 2025 بعد مسيرة مليئة بالإنجازات.

ويتأهل 4 لاعبين من مصر في رياضة الاسكواش بأولمبياد 2028 بعد إدراج اللعبة لأول مرة بواقع 2 في منافسات الرجال ومثلهم بالسيدات.

وقال علي فرج بطل العالم للاسكواش السابق لـ FilGoal.com: "المنافسة مفتوحة للتأهل إلى الأولمبياد لكن أعتقد أن مصطفى عسل هو الأقرب لتمثيل مصر بعد ما قدمه الفترة الأخيرة".

وأوضح "الرياضة خادعة وقد يعاني من هبوط مستوى أو لا قدر الله إصابة، لكنه ما شاء الله من أفضل لاعبي الاسكواش في السنوات الأخيرة وأتمنى أن يحافظ على مستواه، بينما المقعد الثاني سيكون هناك منافسة قوية عليه".

وبخلاف مصطفى عسل يتنافس أكثر من لاعب مصري على التأهل لكأس العالم أبرزهم يوسف إبراهيم وكريم عبد الجواد ومحمد زكريا.

وكشف علي فرج "أما على مستوى السيدات فالمنافسة مشتعلة، مصر تمتلك 4 لاعبات أي ثنائي منهن يمكنه تمثيلنا في الأولمبياد بصورة قوية، لا يزال أمامنا عامين قبل الأولمبياد وكل شيء وادر".

وأضاف "وحتى لا أقتصر المنافسة على الرباعي فقط فهناك لاعبات مميزات أيضا في مصر وربما يتغير كل شيء الفترة المقبلة".

وتتنافس هانيا الحمامي ونور الشربيني وأمينة عرفي بالإضافة لعودة نوران جوهر المتوقعة الموسم المقبل.

وبسؤاله عن تعليقه على اللقطات غير المعتادة في الاسكواش مؤخرا أجاب فرج "عندما تضع حياتك في شيء واحد، دون أن تشعر قيمة المكسب تطغى على قيم أنت لا تتمنى أن تذهب عنك، وأشعر أن الأمر يتعلق بالضغوط مع إدراج اللعبة في الأولمبياد وتسليط الضوء إعلاميا، لكن أتوقع أن تهدأ الأمور وتعود لنصابها الصحيح إن شاء الله".

أما عن متابعة كرة القدم دون عناء المشاركة في بطولات الاسكواش فأوضح فرج "من يعرفني جيدا يعلم أنني مشجع كرة قدم لنادي أرسنال ودائما ما كنت أذهب لتشجيعهم من الملعب، والتتويج بلقب الدوري بعد غياب 22 عاما أسعدني كأنني حققت بطولة عالم وأتمنى إضافة لقب دوري الأبطال أيضا".

وتابع "لا أشجع الأهلي أو الزمالك، لكنني كنت متعاطفا مع الزمالك هذا الموسم تحديدا لأن والد زوجتي زملكاوي وكان يتمنى لقب الدوري هذا الموسم بشدة".

واختتم علي فرج تصريحاته "وادي دجلة يمثل لي الكثير وقدّم لي الكثير أيضا خلال 8 سنوات في مسيرتي، وسعيد بالتقدير والدعم الكبير حتى بعد اعتزالي".

وسبق وأن حقق علي فرج لقب بطولة العالم 4 مرات كأكثر مصري تتويجا باللقب بالتساوي مع عمرو شبانة.

كما تصدر علي فرج التصنيف العالمي 238 أسبوعا ليحفر اسمه بالذهب ضمن أساطير اللعبة.

ونجح علي فرج في التتويج ببطولة العالم أعوام 2019 و2021 و2022 و2023.

كما حصد لقب بطولة العلام للفرق 4 مرات أيضا.

وتوج بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش أحد أعرق بطولات اللعبة في نسخة 2023.

وكانت نور الطيب زوجة علي فرج قد أعلنت اعتزالها عام 2024.

وكانت قد نظمت أندية وادى دجلة الحفل السنوي لتكريم أبطالها الرياضيين والمدربين خلال موسم 2025 / 2026.

وشهد الحفل تكريم 606 من الرياضيين و254 من الأجهزة الفنية والمدربين، إلى جانب تكريم الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية مثل السباحة، السباحة التوقيعية، الجمباز، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الشطرنج، الباتيناج، والقوس والسهم، بالإضافة إلى تكريم أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية والجماعية المختلفة.