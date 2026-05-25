هل يجتمع مع صلاح.. تقرير: جيسوس في مفاوضات لتولي تدريب فنربخشة

الإثنين، 25 مايو 2026 - 12:16

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن الخطوة المقبلة لجورجي جيسوس مدرب النصر السعودي السابق.

وأعلن جورج جيسوس رحيله عن تدريب الفريق بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

أخبار متعلقة:
بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.. جورج جيسوس يعلن رحيله عن تدريب النصر قبل أسبوع الحسم.. أبولا: جيسوس يبلغ إدارة النصر برحيله رحلة الملك – أرقام قياسية تاريخية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول رحلة الملك – لقطات حزينة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وأوضحت صحيفة اليوم إلى أن جيسوس بدأ في فتح خطوط التواصل مع ناديه الجديد في محطته المقبلة خلال مسيرته التدريبية.

وذكرت الصحيفة "جورجي جيسوس في مفاوضات حاليا مع نادي فنربخشة التركي للاتفاق على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة."

ووفقا للصحيفة فإن جيسوس يرغب في العودة للتدريب في تركيا.

وقاد جيسوس فريق فنربخشة موسم 2022 - 2023، ونجح في التتويج بلقب كأس تركيا.

ولم يكشف المدرب البرتغالي عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن النصر.

وقال جيسوس بعد إعلان رحيله، عبر قناة GOAT البرازيلية: "هذه آخر مباراة لي مع النصر، سأعود إلى البرتغال وأفكر في العودة للبرازيل من أجل قضاء عطلة وليس للتدريب".

وربطت تقارير تركية، محمد صلاح بنادي فنربشخة بعد رحيل اللاعب عن ليفربول.

ووفقا لقناة "aspor" التركية فإن إرتان تورونوجولاري ممثل فنربخشة عقد اجتماعين مع وكيل محمد صلاح.

وقاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.

وتولى المدرب صاحب الـ 71 عاما، أندية فيتوريا شتوبال، وإشتريلا، وفيتوريا جيماريش، ومورينينسي، وبراجا وبنفيكا، وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

كما قاد فلامنجو البرازيلي، وفنربشخة التركي، بالإضافة للهلال والنصر السعوديين.

محمد صلاح جورجي جيسوس الدوري التركي فنربخشة
نرشح لكم
سباليتي: من لا يملك الشخصية لا يلعب ليوفنتوس.. وبيان تورينو غير مقبول باقي 7 مقاعد.. الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومواجهات نارية مبكرة أليجري: لم يتوقع أحد خسارة ميلان.. واللاعبون قدموا كل ما لديهم فابريجاس: كومو في دوري الأبطال إنجاز تاريخي.. وأتعلم كل يوم كأنني في جامعة كرة القدم كونتي يعلن رحيله عن نابولي من الدرجة الثانية لأوروبا.. تورينسي يتوج بلقب كأس البرتغال على حساب سبورتنج لشبونة كل شيء انقلب رأسا على عقب.. يوفنتوس وميلان خارج دوري أبطال أوروبا أوديجارد: لا أستطيع وصف شعوري بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
سباليتي: من لا يملك الشخصية لا يلعب ليوفنتوس.. وبيان تورينو غير مقبول 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كورتيس جونز: احترامي لـ صلاح ازداد أكثر بعد هذا الموقف 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باقي 7 مقاعد.. الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومواجهات نارية مبكرة 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أليجري: لم يتوقع أحد خسارة ميلان.. واللاعبون قدموا كل ما لديهم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
فابريجاس: كومو في دوري الأبطال إنجاز تاريخي.. وأتعلم كل يوم كأنني في جامعة كرة القدم 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - علي فرج: المنافسة مشتعلة لحسم 3 مقاعد بالأولمبياد.. والضغوط سبب المشاهد الأخيرة 43 دقيقة | رياضات أخرى
بعد خسارة لقب دوري الأبطال.. مدرب الجيش الملكي: الحظ لم يحالفنا أمام صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب صنداونز بعد التتويج بدوري الأبطال: جماهيرنا التي واصلت الإيمان بنا تستحق هذا اللقب ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529756/هل-يجتمع-مع-صلاح-تقرير-جيسوس-في-مفاوضات-لتولي-تدريب-فنربخشة