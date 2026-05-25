هل يجتمع مع صلاح.. تقرير: جيسوس في مفاوضات لتولي تدريب فنربخشة

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن الخطوة المقبلة لجورجي جيسوس مدرب النصر السعودي السابق.

وأعلن جورج جيسوس رحيله عن تدريب الفريق بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

وأوضحت صحيفة اليوم إلى أن جيسوس بدأ في فتح خطوط التواصل مع ناديه الجديد في محطته المقبلة خلال مسيرته التدريبية.

وذكرت الصحيفة "جورجي جيسوس في مفاوضات حاليا مع نادي فنربخشة التركي للاتفاق على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة."

ووفقا للصحيفة فإن جيسوس يرغب في العودة للتدريب في تركيا.

وقاد جيسوس فريق فنربخشة موسم 2022 - 2023، ونجح في التتويج بلقب كأس تركيا.

ولم يكشف المدرب البرتغالي عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن النصر.

وقال جيسوس بعد إعلان رحيله، عبر قناة GOAT البرازيلية: "هذه آخر مباراة لي مع النصر، سأعود إلى البرتغال وأفكر في العودة للبرازيل من أجل قضاء عطلة وليس للتدريب".

وربطت تقارير تركية، محمد صلاح بنادي فنربشخة بعد رحيل اللاعب عن ليفربول.

ووفقا لقناة "aspor" التركية فإن إرتان تورونوجولاري ممثل فنربخشة عقد اجتماعين مع وكيل محمد صلاح.

وقاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.

وتولى المدرب صاحب الـ 71 عاما، أندية فيتوريا شتوبال، وإشتريلا، وفيتوريا جيماريش، ومورينينسي، وبراجا وبنفيكا، وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

كما قاد فلامنجو البرازيلي، وفنربشخة التركي، بالإضافة للهلال والنصر السعوديين.