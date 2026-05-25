حسين عبد اللطيف: تواجد مصر في المربع الذهبي ببطولة إفريقيا للناشئين أمر طبيعي

الإثنين، 25 مايو 2026 - 11:10

كتب : FilGoal

حسين عبد اللطيف - منتخب الناشئين

يؤمن حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أن التواجد في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما أمر طبيعي.

وتغلب منتخب مصر للناشئين على كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

وتأهل الفراعنة الصغار لملاقاة تنزانيا في نصف النهائي.

بينما يلعب منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي في نصف النهائي الثاني.

وقال عبد اللطيف عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "تواجدنا بين الأربعة الكبار في أمم إفريقيا أمر طبيعي".

وتابع "نسير في البطولة خطوة بخطوة، وهدفنا الأساسي كان التأهل لكأس العالم وهو ما تحقق بعد الوصول لربع النهائي، ونواصل مشوارنا بنجاح".

وأضاف "أشكر جميع اللاعبين على الأداء المميز وحسن استغلال الفرص، وأكدت لهم أن تأهلنا لنصف النهائي والتواجد في المربع الذهبي أمر طبيعي بالنسبة لمنتخبنا".

واختتم عبد اللطيف تصريحاته "سنفرح بالفوز الكبير لكن سنغلق الصفحة سريعا استعدادا لمواجهة تنزانيا".

ويواجه منتخب مصر نظيره التنزاني في نصف النهائي مساء يوم الخميس.

يذكر أن منتخب مصر دون 17 عاما سيلعب في كأس العالم للناشئين 2026 بقطر أواخر هذا العام في المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما.

