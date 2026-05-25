مواعيد مباريات الإثنين 25 مايو 2026.. ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر
الإثنين، 25 مايو 2026 - 10:47
كتب : FilGoal
ينطلق مساء اليوم منافسات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر على أن تقام مباريات الإياب يوم 1 يونيو المقبل.
كأس عاصمة مصر
يحل وادي دجلة ضيفا على إنبي على استاد بتروسبورت في مباراة الذهاب.
وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.
بينما يواجه زد فريق المصري في تمام الثامنة مساء على استاد السويس.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
كرة سلة
تختتم منافسات ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة TheBAL.
ويلعب أهلي بنغازي الليبي بقيادة عصام مرعي أمام الإفريقي التونسي في تمام الخامسة مساء.
بينما يواجه دار سيتي التنزاني بقيادة أنس أسامة فريق بترو دي لواندا الأنجولي في تمام الثامنة مساء.
وكان الأهلي المصري قد حسم تأهله إلى نصف النهائي.
