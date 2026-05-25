لا ثأر يا ريفر بليت.. بيليجرانو بطل الدوري الأرجنتيني لأول مرة بسيناريو صاعق

توج بيليجرانو بلقب المرحلة الافتتاحية من الدوري الأرجنتيني بتحقيق فوز صاعق على ريفر بليت بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

المرحلة الافتتاحية المعروفة باسم "أبرتورا" أقيمت بنظام المجموعتين بين 30 فريقا كل مجموعة تضم 15 فريقا.

وتأهل أول 8 من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية التي أقيمت بنظام خروج المغلوب.

ودخل ريفر بليت اللقاء وهدفه التتويج باللقب لأول مرة منذ 2023.

LE DAS LA COPA, AL FIN, AL VENCEDOR pic.twitter.com/vR4NVUgc5h — Belgrano (@Belgrano) May 24, 2026

فيما سعى بيليجرانو لتحقيق المفاجأة والفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.

وحاول ريفر بليت الثأر من بيليجرانو الذي تسبب في هبوطه في 2011 للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه لكنه خسر مجددا.

وأصبح بيليجرانو أول نادي من محافظة كوردوبا يتوج بلقب الدوري الأرجنتيني، إذ هيمنت محافظتي بيونيس آيرس وسانتا فيه على اللقب طيلة السنوات الماضية.

وحقق بيليجرانو اللقب لأول مرة في تاريخه الذي يمتد لـ 121 عاما.

وواصل ريكاردو زيلينسكي المدير الفني لـ بيليجرانو في مضايقة ريفر بليت إذ تسبب في هبوطه في 2011 وأضاع عليه دوري 2020 وانتصر عليه في نهائي في 2026.

وصف المباراة

تقدم ريفر بليت بهدف فاكوندو كوليدو في الدقيقة 18 بعد عرضية أرضية توماس جالافان.

وأدرك موراليس برأسية التعادل لبيلجرانو بعد 10 دقائق.

في الشوط الثاني أعاد توماس جالافان تقدم ريفر بليت في الدقيقة 59 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك نيكولاس فيرنانديز التعادل في الدقيقة 85 من ركلة جزاء تحصل عليها بيليجرانو عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو.

وبعد 3 دقائق خطف بيليجرانو الفوز عن طريق نيكولاس فيرنانديز عقب عرضية مرت من الجميع قائدا الفريق المُلقب بالقراصنة للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.