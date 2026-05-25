كل شيء انقلب رأسا على عقب.. يوفنتوس وميلان خارج دوري أبطال أوروبا

لم يتمكن ميلان ويوفنتوس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وخسر ميلان من منافسه كالياري بهدفين مقابل هدف على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

وكان ميلان متقدما بهدف بعد دقيقتين عن طريق ألكسيس سالميكرس، لكن تعادل جينارو بوريلي ثم تقدم خوان رودريجيز لكالياري.

ولم يتمكن ميلان من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رغم أن الفوز على كالياري كان يكفيه للتأهل بغض النظر عن أي نتائج مباراة أخرى.

وتذوق ميلان مرارة عدم التأهل بعدما كان تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لفترة ثم استمر في الوصافة لفترة أطول قبل أن تتغير الأمور في الأسابيع الأخيرة.

ويعد ميلان أول فريق في الدوري الإيطالي يخرج من الأربعة الكبار بعد وصوله للنقطة الـ 70.

وعلى الجانب الآخر، كانت مهمة يوفنتوس أصعب، إذ كان يحتاج لسقوط روما أو كومو مع تحقيقه هو للفوز على تورينو في الدربي.

وتعادل يوفنتوس مع تورينو بهدفين لكل فريق بعدما كان متقدما بثنائية.

لكن الأمر كان قد انتهى بفوز كومو وروما قبله.

وانتصر كومو على خصمه كريمونيزي 4-1 وأرسله لدوري الدرجة الثانية، وأيضا فاز روما على هيلاس فيرونا الذي حسم الهبوط.

واستطاع كومو التأهل لدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وحقق روما الفوز على هيلاس فيرونا 2-0.

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا هم إنتر ونابولي وروما وكومو.

بنيما تأهل ميلان ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي، وأتالانتا إلى دوري المؤتمر.