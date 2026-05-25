كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد تنزانيا في نصف النهائي

حجز منتخب مصر تحت 17 عاما مقعدا في نصف نهائي كأس إفريقيا للناشئين، بعد عبور أفيال كوت ديفوار، فمتى يلعب نصف النهائي.

ودهس الفراعنة الصغار أفيال كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويلعب منتخب مصر للناشئين ضد تنزانيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة المقامة بالمغرب.

وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 28 مايو.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس في تمام الساعة السابعة مساء.

ويلعب منتخب المغرب للناشئين أمام السنغال في نصف النهائي الآخر.

يذكر أن منتخب مصر دون 17 عاما سيلعب في كأس العالم للناشئين 2026 بقطر أواخر هذا العام في المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما.