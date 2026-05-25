زيزو: هكذا استعددت لمباراة السوبر ضد الزمالك.. وما حدث هذا الموسم لن يتكرر

الإثنين، 25 مايو 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي كيف خاض مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، وشدد على أن ما حدث في الموسم الحالي لن يتكرر في المقبل.

وانضم زيزو إلى الأهلي قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الأبيض، وفي أول مواسمه توج بلقب السوبر المصري.

وقال أحمد سيد "زيزو" عبر أون سبورت: "كان تفكيري دائما هو الاستمرار في أوروبا قبل الانضمام للزمالك والتواجد في الـ 5 دوريات الكبرى".

وأضاف "متى قررت الرحيل عن الزمالك؟ لا أعرف لم يكن هناك الوقت، لم يتم تجديد العقد وهذا نصيب، ناقشت العروض الأخرى عندما شعرت أنني لست مرغوبا في، كنت أعتقد أنني سأستمر مع الزمالك والمفاوضات ستنجح".

وتابع "بقيت في الزمالك لمدة 6 أعوام ولم أفتعل أي مشكلة، لا أحاول الدخول في صدامات، حازم إمام محترم للغاية ومن القلة الذين يتسمون بالصدق، ليس لدي أي مشكلة مع أي أحد".

وشدد "الضغوط تجعلني أفضل وتزيد من دوافعي خاصة أن كل شيء من تدابير الله، وما عليّ إلا السعي".

وكشف "عندما تعرضت للإيقاف في الزمالك خلال آخر شهرين من الموسم كنت أتدرب بشكل يومي حتى أبدأ الموسم الجديد في أفضل مراحل الجاهزية".

وأوضح "وعندما وصلت لأمريكا طلبت من المدرب خوسيه ريبيرو خوض 30 دقيقة في مباراة باتشوكا الودية للحصول على حساسية المباريات استعدادا لكأس العالم للأندية".

وتابع "الانتقال للأهلي؟ عشت 6 سنوات أرى الأهلي منافسي، والأمر كان مختلفا عندما انضممت وغريب بعض الشيء، زملائي في الأهلي أعرفهم من المنتخب وليس في النادي، واللقطة الأولى كانت غريبة لكن الأمور أصبحت عادية لاحقا".

وأكمل "تجربة كأس العالم للأندية كانت ممتعة، لكن البطولة ليست سببا قويا لانضمامي للأهلي، كنت أبحث عن الشغف والطموح والمسيرة المهنية فكان الأهلي أفضل اختيار بالنسبة لي، الجماهير انتظرت وصول الأهلي لأبعد مرحلة في كأس العالم للأندية".

وعن ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي قال: "وسام كان من المسدد الأول في الأهلي قبل قدومي، ولم أكن أعلم ترتيب المسددين لأنني انضممت قبل أيام قليلة، فسألت تريزيجيه عمن هو رقم 1، وهو ما أمسك الكرة وسدد".

وأردف "راض عما قدمته في كأس العالم خاصة بعد غيابي عن المشاركات في المباريات لمدة شهرين".

وأوضح ما حدث في الموسم الحالي مع الأهلي قائلا: "ما أحدث فارقا مع الأهلي هذا الموسم أن قوام أغلب الفريق جديد وكذلك تولي 3 مدربين المهمة الفنية، الأهلي يغير جلد الفريق. الموسم المقبل في الأهلي لن يكون مثل هذا الموسم بنسبة مليون في المئة، لأن الكل استوعب أن "مفيش حد هيعمل حاجة لوحده".

وشدد "مررنا بموسم كارثي بنسبة 100% ومن حق الجمهور أن يحزن على خسارة الألقاب، وليس مقبولا تكرار ما حدث".

وواصل "الأهلي تعاقد مع لاعبين دوليين، ولا أعرف ما هي المشاكل، والكل سيتدارك الأخطاء الموسم المقبل، ربما تغيير المدربين كان سببا في أسباب تأثر مستوى الفريق".

وعن رأيه في وجود مشاكل بغرفة الملابس بسبب الرواتب أجاب: "بالنسبة لي لن أشغل بالي برواتب زملائي، كل لاعب يطلب الرقم الذي يشعره بالرضا. في الزمالك بعض اللاعبين راتبهم كان 10 أضعاف راتبي، وعندما جددت لم أطلب نفس الرقم، وجددت برقم أقل منهم".

وتابع "من العدل أن أتحمل المسؤولية الأكبر ربما لأنني الصفقة الأكبر ولأن كل لاعب يُقيم على قدر مكانته. ربما أفضل مباراة قدمتها هذا الموسم كانت ضد الزمالك في كأس السوبر المصري، لم أشعر بالضغوط مثلما يتوقع الناس".

وأردف "في كأس السوبر أرادت فوز الزمالك على بيراميدز لمواجهته في النهائي، لم أكن لأشعر بنفس الإحساس إذا حققت لقب السوبر على بيراميدز".

وكشف "استمعت لتسجيلات هتافات جماهير الزمالك ضدي قبل وصولي لنهائي السوبر المصري في الحافلة، وعندما وصلت الملعب لم أشعر بنفس الضغط".

وأضاف "لا أشعر بالحزن من جماهير الزمالك لأنهم لا يعلمون كل التفاصيل، ولذلك لديهم العذر للشعور بالضيق".

وأتم "أسوأ مباراة هذا الموسم كانت ضد الترجي رغم أننا قدمنا أداءً رائعا في الشوط الأول، وكذلك بيراميدز لم أتوقع أن تنتهي المباراة بتلك النتيجة".

