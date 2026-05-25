محمد إسماعيل: جون إدوارد منحني مستحقاتي من ماله.. وحصلنا على أموالنا برحيل ثنائي الفريق

الإثنين، 25 مايو 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

محمد إسماعيل أثناء تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري

أوضح محمد إسماعيل لاعب الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي منحه بعض المستحقات من ماله الخاص بسبب الازمة المالية في القلعة البيضاء.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخ النادي.

وقال محمد إسماعيل عبر أون سبورت ماكس: "جون إدوارد كان يمنحني جزءا من مستحقاتي عندما تتاخر، لكنه كان دائما صادقا عندما يتفق معنا على موعد لصرفها، حاليا هناك تأخر في صرف بعض المستحقات والمكافآت، ولم نحصل على موعد معين لصرفهم".

وتابع "جون إدوارد يتدخل دائما للحديث معنا عندما لا نحقق نتائج جيدة، المرة الأخيرة كانت بعد خسارة الكونفدرالية، قال لنا إننا لا يجب أن نخسر ثقتنا في بعضنا البعض وعلينا التتويج بالدوري".

وشدد "رحيل نبيل عماد وناصر ماهر كان صعبا، لكن كنا نستطيع الاستمرار، لكن حصلنا على أموال بعد رحيلهما".

وأضاف "حزنت لعدم الانضمام لقائمة منتخب مصر لكأس العالم لأنني بذلت الكثير من المجهود".

وواصل "أقدر عبد الله السعيد كثيرا، الوحيد الذي إذا صرخ علينا لا أغضب، كان حزينا لأننا دافعنا أمام اتحاد العاصمة، نرى بعد المباريات دائما أن الأرقام تقول إنه أكثر من يركض في المباريات بالرغم من أنه ربما يلعب 80 دقيقة".

وأكمل "عبد الله السعيد هادئ للغاية، بالرغم من أن البعض قدى يرى أنه سريع الغضب، دائما ما يريد التتويج بالبطولات ونحن نحاول أن نتصرف مثله".

وكشف "تريزيجيه هو أفضل لاعب في الأهلي، لأنه لا يستسلم بسهولة".

واستمر "بكيت في مباراة سموحة لأننا كنا قد خسرنا من الأهلي، وأي نتيجة ضد سموحة ستكون خطر، بعد دعم الجماهير لنا بعد الهزيمة من الأهلي كنت أريد خوض لقاء سموحة سريعا حتى أسعدهم".

وعن مركزه المفضل قال: "أشعر بالراحة باللعب كلاعب وسط أكثر من وسط الملعب المدافع".

وأتم "عندما يضغط المهاجم ويركض بأقصى سرعة يكون من السهل علي أن أخرج بالكرة بشكل صحيح".

وانضم محمد إسماعيل إلى الزمالك قادما من زد في الصيف الماضي.

الزمالك الدوري المصري محمد إسماعيل جون إدوارد
