منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين برباعية رائعة أمام كوت ديفوار

الإثنين، 25 مايو 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

قدم منتخب مصر للناشئين واحدة من أفضل مباريات الفراعنة الصغار حين دهس أفيال كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وتأهل الفراعنة الصغار لملاقاة تنزانيا في نصف النهائي.

بينما يلعب منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي في نصف النهائي الثاني.

وسيطر منتخب مصر تحت 17 عاما على الملعب طولا وعرضا وكانوا الأفضل على مدار الشوطين.

لكن الشوط الأول كان مثاليا بالنسبة للفراعنة الذين تقدموا أولا عن طريق خالد مختار الذي استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الدقيقة 29، ليعوض الهدف الذي سجله في الدقيقة 11 لكنه ألغي بداعي التسلل.

وضاعف أحمد بشير النتيجة حين سجل الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة أحمد صفوت.

قبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأفيال لكنها ألغيت بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

لم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سجل خالد مختار الثاني له والثالث لمصر برأسية سبق بها حارس كوت ديفوار.

في الشوط الثاني قلص الأفيال الفارق من ركلة جزاء بواسطة برولاي سيسيه في الدقيقة 54.

وتمكن زياد سعودي من تسجيل الهدف الرابع الرائع بعد مشوار من قبل نصف الملعب.

يذكر أن منتخب مصر دون 17 عاما سيلعب في كأس العالم للناشئين 2026 بقطر أواخر هذا العام في المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما.

