منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين برباعية رائعة أمام كوت ديفوار
الإثنين، 25 مايو 2026 - 00:00
كتب : FilGoal
قدم منتخب مصر للناشئين واحدة من أفضل مباريات الفراعنة الصغار حين دهس أفيال كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.
وتأهل الفراعنة الصغار لملاقاة تنزانيا في نصف النهائي.
بينما يلعب منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي في نصف النهائي الثاني.
وسيطر منتخب مصر تحت 17 عاما على الملعب طولا وعرضا وكانوا الأفضل على مدار الشوطين.
لكن الشوط الأول كان مثاليا بالنسبة للفراعنة الذين تقدموا أولا عن طريق خالد مختار الذي استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الدقيقة 29، ليعوض الهدف الذي سجله في الدقيقة 11 لكنه ألغي بداعي التسلل.
GOAL | Egypt restores their lead courtesy of Khaled Mokhtar. #MaxSports #MaxTV #U17AFCON #Egypt pic.twitter.com/Y7S6aSyHbM— Max TV Gh Online (@MaxTVGHonline) May 24, 2026
وضاعف أحمد بشير النتيجة حين سجل الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة أحمد صفوت.
GOAL | Ahmed Beshir makes it tow for the Egyptians. #MaxSports #MaxTV #U17AFCON #Egypt pic.twitter.com/rMtKAYgMvF— Max TV Gh Online (@MaxTVGHonline) May 24, 2026
قبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأفيال لكنها ألغيت بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.
لم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سجل خالد مختار الثاني له والثالث لمصر برأسية سبق بها حارس كوت ديفوار.
GOAL | Khaled Mokhtar with the brace for the Egyptians.
Côte d'Ivoire 0-3 Egypt#MaxSports #MaxTV #U17AFCON #Egypt pic.twitter.com/ZiQoN5MMIa— Max TV Gh Online (@MaxTVGHonline) May 24, 2026
في الشوط الثاني قلص الأفيال الفارق من ركلة جزاء بواسطة برولاي سيسيه في الدقيقة 54.
وتمكن زياد سعودي من تسجيل الهدف الرابع الرائع بعد مشوار من قبل نصف الملعب.
GOAL | Zaid Soudi makes it 4 for the Young Pharaohs.
Côte d'Ivoire 1-4 Egypt#MaxSports #MaxTV #U17AFCON #Egypt pic.twitter.com/UmtBZPV5AW— Max TV Gh Online (@MaxTVGHonline) May 24, 2026
يذكر أن منتخب مصر دون 17 عاما سيلعب في كأس العالم للناشئين 2026 بقطر أواخر هذا العام في المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما.