خبر في الجول - أحمد عمر يعود لقيادة سلة الاتحاد السكندري
الأحد، 24 مايو 2026 - 23:17
كتب : هاني العوضي
يعود أحمد عمر لقيادة فريق السلة في الاتحاد السكندري حسبما علم FilGoal.com.
ويأتي ذلك خلفا لأشرف توفيق الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في نهائي دوري السوبر لكرة السلة ضد الأهلي.
ويعود عمر مجددا لقيادة الاتحاد ويعاونه أيمن صدقي كمدير للجهاز.
وسيتولى طارق وصفي رئاسة قطاع الناشئين.
وخسر الاتحاد من الأهلي في نهائي دوري السوبر بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات.
ومن المنتظر أن يعلن النادي عن الأسماء الجديدة عقب إقامة اجتماع اللجنة مع المدير الفني.
وسبق أن درب عمر فريق الاتحاد ورحل عن قيادته في بداية الموسم المنقضي.
