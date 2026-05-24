روبرتسون: تواجد جوارديولا منعنا من التتويج كثيرا بالدوري الإنجليزي

الأحد، 24 مايو 2026 - 21:26

كتب : FilGoal

شدد أندي روبرتسون لاعب ليفربول على أن تواجد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، منع الريدز من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي كثيرأ.

وخاض روبرتسون المباراة الأخيرة مع ليفربول ضد برينتفورد قبل الرحيل.

وقال اللاعب الاسكتلندي عبر سكاي سبورتس: "الجماهير يأتون لدعمنا كل مباراة دون استثناء في أنفيلد وخارجه".

وأضاف "التأهل لدوري أبطال أوروبا كان ضروريا، الموسم كان مخيبا بالمقارنة بما كنا نريده، الأمور كانت واضحة أنها لن تسير بالطريقة التي نريدها وبالكاد تجاوزنا الأمر".

وواصل "أشعر بالحزن، كنت أحاول السيطرة على مشاعري وتوديع الجميع".

وتابع "كان يجب أن نتوج بعدد أكبر من الدوري الإنجليزي لكن تواجد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي منعنا من ذلك".

وأتم "أعلم أنني مرحب بي دائما للعودة إلى النادي، هذا فصل كبيرة في قصتي، لكنه ليس النهاية، يجب أن أغلق هذه الفترة وأركز على كأس العالم، هذا النادي عائلتي وسيكون مرحبا بي دائما".

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادما من هال سيتي عام 2017.

وتوج روبرتسون بلقبين للدوري الإنجليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة للقبين لكأس الرابطة.

كما توج بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ودرع المجتمع.

وبذلك يكشف ليفربول عن ثاني لاعبيه الراحل بنهاية الموسم، بعد محمد صلاح الذي كشف عن رحيله بنهاية الموسم.

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.

