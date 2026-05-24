صلاح: بكيت أكثر من أي وقت مضى بسبب الرحيل عن ليفربول

الأحد، 24 مايو 2026 - 21:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

عبر محمد صلاح لاعب ليفربول عن حزنه بسبب الرحيل عن ناديه.

وخاض الملك المصري محمد صلاح مباراته الأخيرة ضد ليفربول.

وقال صلاح عبر سكاي سبورتس: "أعتقد أنني بكيت أكثر من أي وقت في حياتي، أنا لست شخصا عاطفيا بطبعي، لقد عشت شبابي هنا، وتقاسمنا كل شيء من البداية حتى النهاية، أعدنا هذا النادي إلى المكان الذي ينتمي إليه".

وأضاف "من الصعب الرحيل عن ليفربول، أنا فخور للغاية بمشاركة غرفة الملابس مع أندي روبرتسون، كان دائما حاضرا من أجل الفريق، وأنا محظوظ جدا لأنني شاركته غرفة الملابس".

وواصل "هذه هي الحياة عندما أنظر إلى الوراء، أتساءل هل كنت سأرغب في أكثر مما حققته؟ ليس حقا، فزنا بكل شيء، نرى حب الجماهير، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

وأتم "سأكون بعيدا جدا عن هنا، وسأشعر بالعاطفة في كل مرة، أتمنى أن يبقى الفريق في نفس المكانة، ينافس على كل شيء".

البداية برسالة الجماهير

أرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

صناعة التاريخ

واصل محمد صلاح أسطورة ليفربول صناعة التاريخ حتى مباراته الأخيرة.

وصنع صلاح هدف التقدم لليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة 58 بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من داخل منطقة الجزاء تجاه اللاعب الإنجليزي ليسكنها الشباك بسهولة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه ببريميرليج بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

النهاية بالدموع

استبدل محمد صلاح في الدقيقة 73 وتلقى تحية الجماهير وخرج بالدموع ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 60 في المركز الخامس، وضمن حامل اللقب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وارفتع رصيد برينتفورد للنقطة 53 في المركز التاسع.

