رئيس لانس يعلن تفعيل بند ضم سعود عبد الحميد من روما

أكد جوزيف أوجورليان رئيس نادي لانس الفرنسي أن ناديه فعّل رسميا بند التعاقد مع السعودي سعود عبد الحميد بشكل نهائي من نادي روما الإيطالي.

وقال أوجورليان في تصريحات لجريدة عكاظ: "لقد فعّلنا خيار ضم سعود عبد الحميد، ولم يقم نادي روما بأي رد مضاد، نحن نحب هذا اللاعب".

وأضاف "الأمر أصبح رسميا الآن، نحن سعداء للغاية، ولا يسعنا الانتظار لمشاركته معنا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة لانس ستدفع لروما مبلغ 3.5 مليون يورو مقابل انتقال عبد الحميد بعقد يمتد لموسمين.

وتتيح بنود العقد أحقية روما في إعادة اللاعب السعودي إلى صفوفه الصيف المقبل في حال رغبته مقابل 4 ملايين يورو.

وبدأ عبد الحميد - 26 عامًا - مسيرته في صفوف اتحاد جدة وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، وانتقل في 2022 إلى الهلال.

وفي صيف 2024 انتقل عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي ولعب معه 8 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

وانتقل سعود صيف الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة.

شارك سعود مع لانس في 31 مباراة خلال جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.