اسكواش - أمينة عرفي لـ في الجول: لن أنسى لقب العالم أبدا.. وما حدث في الجونة منحني حافزا

كشفت أمينة عرفي عن تحضيرها للتتويج بلقب أصغر لاعبة تحصد بطولة العالم منذ فترة طويلة.

وفازت أمينة عرفي صاحبة الـ 18 عاما باللقب لتصبح أصغر لاعبة تحصد البطولة على الإطلاق، وأصبحت أول لاعبة تحصد لقبي بطولة العالم للكبار والناشئين في نفس العام.

واستمرت المباراة النهائية التي جمعت أمينة ونور الشربيني بطلة العالم 8 مرات لمدة 106 دقيقة لتصبح ثاني أطول مباراة في تاريخ البطولة.

وتواصل FilGoal.com مع أمينة عرفي بعد إنجازها التاريخي.

وقالت أمينة عرفي بطلة العالم للاسكواش لـ FilGoal.com: "سعيدة جدا بتحقيق إنجاز أصغر لاعبة في التاريخ تتوج بلقب بطولة العالم للاسكواش، وهذا الأمر أعمل عليه منذ فترة طويلة ودائما ما كنت أحلم بأن أحصل على لقب أصغر متوجة ببطولة العالم، والحمد لله أنني نجحت في تحقيقه".

وتابعت "آخر شوط أمام نور الشربيني في النهائي تعادلنا أكثر من مرة، وكانت رسالتي لنفسي هي أنني قدمت كل ما لدي في المباراة وعليّ فقط التركيز لتحقيق نقطتين متتاليتين وعدم إهدار أي نقطة سهلة لأؤدي ما عليّ للنهاية".

وشددت أمينة "التتويج بأول لقب في مباراة نهائية صعبة جدا أمام نور الشربيني 3-2 ومقامة في مصر يجعلها بطولة مميزة لن أنساها أبدا حتى إذا توجت ببطولات عالم أخرى مستقبلا، سيظل هذا اللقب الأقرب لقلبي".

وبسؤالها عن مواجهة هانيا الحمامي بعد أحداث الجونة أجابت "استعددت للمباراة مثل أي مباراة أخرى وما يختلف هو المنافس وطريقة لعبه، أما ما حدث في مواجهة الجونة لم أفكر فيه خلال بطولة العالم أو ربما منحني حافزا لاستكمال مشواري".

وكانت مشادة كلامية قد حدثت خلال مواجهة أمينة عرفي ضد هانيا الحمامي في بطولة الجونة بسبب احتفال هانيا أمام أسرة أمينة في لقطة غير معتادة بالاسكواش.

أما عن تأجيل امتحاناتها بسبب البطولات أوضحت "أسعى للتوفيق بين الدراسة والمشاركة في البطولات، أحاول دائما أن أذاكر أكبر قدر ممكن بين البطولات، بالتأكيد أتعرض لضغط ذهني بسبب ذلك لكن أحاول عدم التركيز في الأمر والاستمرار في طريقي".

وعن صعوبة قرارها بتغيير مدربها قبل البطولة الحاسمة أوضحت "قررت تغيير مدربي قبل بطولة العالم، وطلبت من والدي أن يكون هو من يقف لمنحي التعليمات بين الأشواط ليمنحني ذلك دفعة معنوية والحمد لله نجحت في التتويج بالبطولة بالفعل".

واتخذت أمينة قرارا بتغير مدربها عمر مسعد قبل انطلاق البطولة.

وعن المستقبل كشفت أمينة "بالتأكيد الجميع يفكر في الأولمبياد، لكن أسير موسم بموسم وكل ما أفعله خطوة نحو التجهيز للأولمبياد".

واختتمت أمينة تصريحاتها "بعد بطولة العالم، طموحي الحالي أن أكون المصنفة الأولى عالميا ثم بعد ذلك التركيز على أن أتوج بالأولمبياد وأخيرا تخطي رقم نور الشربيني ونيكول دافيد كأكثر لاعبة تتويجا باللقب".

وتستعد أمينة لخوض منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة خلال الفترة من 26 مايو الجاري إلى 7 يونيو الجاري.

وكانت أمينة قد فجرت مفاجأة بحصدها المركز الثاني في التصنيف العالمي فبراير الماضي.