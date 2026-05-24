انتهت كرة سلة - الأهلي (86)-(76) فيلا دي داكار.. إلى المربع الذهبي

الأحد، 24 مايو 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة - BAL 2026

يواجه فريق رجال الأهلي لكرة السلة نظيره فيلا دي داكار السنغالي في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي The BAL.

ويحتاج الأهلي للفوز على الفريق السنغالي بفارق أكثر من 3 نقاط من أجل التأهل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

------------------

انتهت الأهلي إلى نصف النهائي.

0:21: 86-76 للأهلي

ق2: 79-72 للأهلي

ق4: 74-69 فارق 5 نقاط للأهلي

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 60-59

ق5:00 تقدم الأهلي 48-45

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتأخر الأهلي 34-28

ق2:12 تأخر الأهلي 31-26

ق5:13 تأخر الأهلي 24-27

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

ق0:05 ثلاثية جديدة للأهلي والتأخر بنتيجة 18-15

ق4:20 تقدم داكار 11-9

التعادل 7-7

تقدم الأهلي 7-3

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

