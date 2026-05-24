كرة سلة - عاصم مرعي: دعم الجماهير الليبية سبب انضمامي للأهلي.. وهذا موقفي من الدوري المصري

أعرب عاصم مرعي المحترف المصري في كوريا الجنوبية، عن سعادته بالدعم الذي يتلقاه من الجماهير الليبية.

وقاد عاصم مرعي فريق أهلي بنغازي الليبي للفوز في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وانتصر الأهلي الليبي بنتيجة 88-87 على الإفريقي التونسي في لقاء حُسم في الثواني الأخيرة.

وقال عاصم مرعي لاعب الأهلي الليبي لـ FilGoal.com: "أشارك مع الأهلي الليبي هذا الموسم بعد الحب الذي رأيته من الجماهير الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي الموسم الماضي".

وأوضح "بالتأكيد الجانب المادي أحد أسباب انضمامي للأهلي الليبي، لكن الحب والدعم الذي أراه يفاجئني أنا وأسرتي ويسعدني كثيرا".

وكشف "حققنا الفوز في أول مباراة على الإفريقي بعد يومين فقط من انضمام المحترفين وإن شاء الله تكون خطوة نحوم انسجام أكبر".

واختتم مرعي تصريحاته "أسعى لاستكمال مسيرة احتراف كبيرة خارج مصر، وربما بعدها ألعب موسم أو أكثر داخل مصر إذا أحب أي فريق ذلك".

ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيقام لقاء الإياب يومي الأحد والإثنين.

وسجل عاصم مرعي 8 نقاط لفريقه الليبي في اللقاء.

وستقام مباراتي الإياب غدا الإثنين المقبل.

وفي حال تأهل مرعي وأنس ستكون هناك مواجهة مصرية في نصف النهائي بين الأهلي الليبي ودار سيتي التنزاني.