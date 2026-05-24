طرد قلب المباراة.. حمزة عبد الكريم يشارك في خسارة برشلونة "الكلاسيكو الصغير" برباعية

تحول تقدم برشلونة على ريال مدريد في نهائي كأس الأبطال الإسبانية للشباب بعد طرد لاعب الفريق الكتالوني.

وشارك حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر في المباراة بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 65.

وحسم ريال مدريد النتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليتوج بلقب كأس الأبطال الإسباني ويحسم المقعد المباشر لدوري أبطال أوروبا للشباب.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي برشلونة، وكاد حمزة عبد الكريم أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 20 برأسية لكن مرت الكرة بجوار القائم.

ونجح برشلونة من تسجيل الأول في الدقيقة 26 عن طريق بيدرو فيار بتسديدة رائعة.

وكاد ريال مدريد أن يسجل التعادل في الدقيقة 41 بعد تسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم.

وسدد فيار تسديدة قوية في الدقيقة 43 لكن مرت أعلى عارضة ريال مدريد بقليل لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني وصلت هجمة خطيرة لحمزة عبد الكريم في الدقيقة 47 لكن مررها لتضيع الفرصة.

وتعرض فيار صاحب هدف برشلونة للطرد في الدقيقة 50 لتنقلب المباراة على برشلونة.

ونجح كارلوس دياز من إدراك التعادل سريعا في الدقيقة 51 بعد دقيقة واحدة فقط من الطرد.

وسدد حمزة عبد الكريم الكرة من قبل منتصف الملعب في الدقيقة 59 بعدما لاحظ تقدم حارس مرمى ريال مدريد لكنه نجح في التصدي للكرة بثبات.

وتقدم أليكسيس سيريا لفريق برشلونة برأسية في الدقيقة 63 بعد أن انهارت دفاعات الفريق الكتالوني.

واستبدل مدرب برشلونة، حمزة عبد الكريم في الدقيقة 65 بعد سيطرة لاعبي ريال مدريد عقب الطرد.

وسريعا أضاف يريمايا الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 68 ليقتل المباراة.

وكانت آخر 20 دقيقة سيطرة من لاعبي ريال مدريد مع هجمات على استحياء من لاعبي برشلونة لتقليص الفارق.

ونجح جابرييل فاليرو في إضافة الهدف الرابع للنادي الملكي في الدقيقة 96 قبل صافرة النهاية.

وكان قد سجل حمزة عبد الكريم هدفا وقاد فريق شباب برشلونة للفوز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 والتأهل لنهائي كأس الأبطال الإسبانية.

ورفع حمزة رصيده لـ 6 أهداف بقميص الفريق منذ انضمامه بواقع 3 ضد مونت كارلو وهدف آخر ضد تيرينيفي وآخر ضد ويسكا.

وينتظم حمزة عبد الكريم في معسكر منتخب مصر غدا الإثنين بعد نهاية موسمه مع شباب برشلونة.

ويقام معسكر منتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية حتى يوم 26 مايو الحالي.

وسيتوجه المنتخب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمواجهة منتخب روسيا وديا يوم 28 مايو.

ويسافر منتخب مصر إلى أمريكا يوم 30 مايو ويواجه البرازيل وديا يوم 6 يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.