الانتخابات قد تعقد تدريب مورينيو لـ ريال مدريد

اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو من تولي القيادة الفنية لريال مدريد، لكن الانتخابات الرئاسية المرتقبة داخل النادي قد تعقد الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة بنفيكا تنوي استغلال انتهاء الشرط الجزائي في عقد مورينيو يوم 26 مايو الجاري، من أجل طلب مقابل مالي أكبر من 7 ملايين يورو للسماح برحيله إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين الناديين شهدت توترا في الأشهر الأخيرة بسبب عدة ملفات، أبرزها صفقة ألفارو كاريراس، بالإضافة إلى أزمات أخرى تخص بعض اللاعبين، وهو ما جعل رحيل مورينيو بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأوضح التقرير أن مورينيو أبلغ المقربين منه بأنه لن يستمر مع بنفيكا مهما حدث، حتى في حال فشل انتقاله إلى ريال مدريد، رغم تبقي موسم إضافي في عقده مع النادي البرتغالي.

كما لم تكن العلاقة بين المدرب وإدارة بنفيكا مثالية خلال الفترة الأخيرة، بعدما أبدى مورينيو استياءه من تأخر النادي في تقديم عرض التجديد، خاصة بعد تلقيه اتصالات من ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يتابع عن قرب تطورات انتخابات ريال مدريد، في ظل اقتناعه بأن فلورنتينو بيريز سيحسم الرئاسة، لكنه يخشى من أن تؤدي الانتخابات إلى تأخير مشروعه مع النادي الملكي لعدة أسابيع.

وكشف التقرير أن مورينيو بدأ بالفعل دراسة احتياجات ريال مدريد الفنية، بعدما تابع آخر مباريات الفريق، وحدد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ومن المنتظر أن يوقع مورينيو عقدا لمدة موسمين مع ريال مدريد، مع إمكانية التمديد التلقائي لموسم إضافي حال التتويج بلقب الدوري الإسباني.