عبد العاطي لـ في الجول: الشيخ أمامه الكثير مع دجلة.. وجمهور الزمالك يمثل ضغطا أكبر

الأحد، 24 مايو 2026 - 13:43

كتب : محمد سمير

محمد عبد العاطي - وادي دجلة

أشاد محمد عبد العاطي قائد فريق وادي دجلة بما يقدمه فريقه هذا الموسم والتواجد في المركز الثامن من جدول الترتيب العام.

ويتصدر وادي دجلة مجموعة المنافسة على البقاء برصيد 50 نقطة ليصبح الثامن في الترتيب العام قبل جولة من الختام.

وقال محمد عبد العاطي قائد وادي دجلة لـ FilGoal.com: "وادي دجلة قدّم موسما جيدا جدا ولا يزال أمامنا فرصة التتويج بلقب كأس عاصمة مصر وهو ما نسعى إليه لختام الموسم ببطولة ومنها التأهل لمنافسات كأس السوبر لتكليل مجهوداتنا هذا الموسم".

وتابع "أرى أننا كنا قريبين من التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب ولم نصعد بسبب نقطة تقريبا، لكن سعداء بما قدمنا هذا الموسم والآن نتصدر المجموعة الثانية".

وكشف عبد العاطي "تجربة محمد الشيخ ناجحة جدا وهو مدرب كبير وأمامه الكثير ليقدمه، وبالتأكيد كان هنا بعض التخوف والقلق في البداية وهذا أمر طبيعي بسبب عامل السن، لكن بعد أن عملنا معا سارت الأمور بشكل طبيعي".

وشدد "وادي دجلة تأخر في الرجوع للدوري الممتاز وكنت أتوقع بعد هبوطنا العودة سريعا في الموسم التالي، لكن الحمد لله بعد عودتنا عقب 3 سنوات، عاد الفريق لمكانه الطبيعي ولعب بشكل جيد".

أما عن مفاوضات القطبين في وقت سابق أوضح "كنت قريبا بالفعل من الانتقال إلى الزمالك في وقت سابق، لكن رغبة المدرب وقتها ثم جائحة كورونا تسببت في عدم إتمام الأمر، والحمد لله أنا راض وسعيد بمسيرتي مع وادي دجلة ومستمر مع الفريق الموسم المقبل إن شاء الله".

وبسؤاله عن المواجهة الأقوى بين ثلاثي القمة أجاب "الأمر يكون مختلفا وفقا للتحضير وظروف المباراة وبالتأكيد الأهلي والزمالك وبيراميدز فرق كبيرة ومواجهاتهم تكون ممتعة".

واختتم عبد العاطي تصريحاته "بالنسبة لي جماهير الزمالك تشكل ضغطا وتمثل قلقا أكبر عند مواجهتهم".

ويلعب وادي دجلة أمام إنبي غدا الإثنين في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر وتقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل.

ويتأهل بطل كأس عاصمة مصر إلى منافسات السوبر المصري.

وكانت قد نظمت أندية وادى دجلة الحفل السنوي لتكريم أبطالها الرياضيين والمدربين خلال موسم 2024 / 2025.

وشهد الحفل تكريم 606 من الرياضيين و254 من الأجهزة الفنية والمدربين، إلى جانب تكريم الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية مثل السباحة، السباحة التوقيعية، الجمباز، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الشطرنج، الباتيناج، والقوس والسهم، بالإضافة إلى تكريم أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية والجماعية المختلفة.

