محمد السيد: والدي لم يعقد أي جلسة مع الأهلي.. ومهاجمة جماهير الزمالك لي من حقهم

الأحد، 24 مايو 2026 - 12:31

كتب : FilGoal

محمد السيد - الزمالك

شدد محمد السيد لاعب الزمالك على أن والده لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي الأهلي قبل تجديد عقده مع الزمالك.

وقال السيد عبر قناة أون سبورت: "خوض مباريات كبيرة في عمر صغير يضيف لك خبرة خاصة مع التواجد مع لاعبين كبار".

وواصل "شعرنا بالحزن بخسارة مباراة اتحاد العاصمة ولكن هذا وارد في كرة القدم، وفي اليوم التالي تدربنا وركزنا وتحدثنا سويا لإسعاد الجماهير".

وأكمل "كنت أشعر بالحزن بسبب الانتقادات والحديث عني قبل بداية الموسم ولكنني تخطيت الموقف بحديث اللاعبين الكبار معي مثل شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد، وأنا مشجع زملكاوي".

وتابع "مباراة الأهلي والزمالك، لها حسابات خاصة وأفضلية فريق طوال الموسم لا تحسمها ولكن التركيز في ذلك اليوم فقط".

وشدد "أحب عبد الله السعيد كثيرا وهو بمثابة مثلي الأعلى، وهو يتحدث معي كثيرا ويعطيني تعليمات، حتى في وقت عصبيته تشعر أنه هادئ ويحاول الحديث معنا لإعطائنا الثقة".

وأردف "عانينا من ظروف صعبة ولكن لا مستحيل في كرة القدم، وكمجموعة كنا واثقين من قدرتنا على التتويج بالألقاب".

واستمر "علمنا أن رئيس سيراميكا كليوباترا اجتمع مع اللاعبين قبل مواجهتنا، ولكننا كنا واثقين في قدرتنا على الفوز".

وشدد "مباريات مثل مواجهة بيراميدز تعتمد على تفاصيل صغيرة، من الممكن أن يستحوذ أي فريق وفي النهاية تفوز بهجمة مرتدة".

وشدد "كنا نشعر بالإجهاد في مواجهة اتحاد العاصمة ولم نحصل على أي إجازة قبلها حتى بعد عودتنا من السفر، وفي النهاية ركلات الترجيح فرصتها 50% وأي فريق يمكنه الفوز بها".

وتابع "نحن لا شيء دون وجود جماهير الزمالك، هذا أكثر موسم أتواجد فيه مع الفريق وتأكدت من ذلك وعلمت معنى دعمهم حتى بعد خسارتنا أي مباراة".

واستمر"مهاجمة جماهير الزمالك بسبب التجديد كان من حقهم لأنني ابن النادي ولا يجب أن أضع الشروط للتجديد".

وأضاف "في ركلة الترجيح التي سددتها بمواجهة اتحاد العاصمة، كنت أريد أن يسدد محمد إبراهيم ولكنني قررت التسديد في النهاية وكنت أفكر في أي مكان سأسدد والإحساس كان صعبا".

وشدد "خوان بيزيرا عوض رحيل زيزو، وشكل الفارق معنا خلال الموسم".

وأتم "والدي لم يعقد أي جلسة مع الأهلي قبل التجديد مع الزمالك، والدي ووالدتي لم يكونا متقلبين تواجدي في أي فريق داخل مصر سوى الزمالك، وإذا خرجت للاحتراف كانا يرغبان في خروجي عن طريق النادي".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخ النادي.

