ناصر منسي: رفضت الانتقال للبنك الأهلي من أجل الزمالك.. ولا نتأثر قبل مواجهة الأهلي

كشف ناصر منسي لاعب الزمالك عن كواليس اقترابه في وقت سابق من الانضمام للبنك الأهلي.

وكان ناصر قريبا من البنك الأهلي قبل بداية الموسم الماضي ولكن الصفقة لم تتم عقب تسجيله هدف التعادل للزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي والذي قاده للتتويج باللقب.

وقال منسي عبر قناة أون سبورت: "الاحتفال بالدوري هذا الموسم كان الأفضل في تاريخنا ولن ننسى أي شيء حدث تلك الليلة مثل الدرع أو الطائرة".

وواصل "الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بأي شيء قبل مواجهة الأهلي، بالنسبة لنا هي مباراة مثل أي مباراة أخرى، في المباراة الماضية لم أتوقع الخسارة ولكن كنت أتوقع الفوز والتتويج باللقب".

وأكمل "مباراة الأهلي هي أكثر مباراة حزنت بسببها هذا الموسم مع نهائي الكونفدرالية وأيضا مباراة إنبي، ولكن لا نعتبر مباراة الأهلي بمثابة بطولة، لأن البطولة فقط تأتي عندما تستلم الكأس".

وتابع "قبل الموسم الماضي، فوجئت بأشرف نصار رئيس البنك الأهلي، يبلغني بأنهم دفعوا للزمالك قيمة انتقالي دون أن يخبرني أي شخص بالأمر، تحدثت مع عبد الواحد السيد حول الأمر وأخبرته إنني أحب الزمالك ولن أغادر أبدا سوى برغبتي، وبعدها أخبرني فقط بالتركيز وصمم جوميز على ضمي لقائمة مباراة السوبر الإفريقي وسجلت الهدف".

وأضاف "الراتب في البنك الأهلي كان جيدا ولكن اللعب في الزمالك مختلف وله طعم خاص وسط الجماهير، وأنا زملكاوي طوال حياتي وأعشق النادي".

وأتم "وكيلي تحدث معي وأخبرني برغبة المصري في ضمي وبالفعل استمعت للعرض ولكنني فكرت وأخبرته إنني لن أغادر وسألعب وأتألق".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه.