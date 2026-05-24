الرياضية: حجازي مرشح لمنصب إداري في اتحاد جدة

الأحد، 24 مايو 2026 - 10:31

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

دخل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر السابق ولاعب نادي نيوم السعودي دائرة اهتمامات اتحاد جدة في منصب إداري.

وسبق وأن لعب أحمد حجازي رفقة اتحاد جدة وتوج معهم بلقب الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة اتحاد جدة قد بدأت خطوات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول.

ويأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني والإداري ودعم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والمعرفة بتاريخ النادي.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد جدة وضع أحمد حجازي ومحمد أمين مساعد مدرب المنتخب السعودي السابق ضمن خططه للانضمام إلى الجهاز الفني بعد كأس العالم.

كما دخل حمد المنتشري المدافع السابق في قائمة الهيكل الإداري الجديد إذ تقرر إيفاده إلى دورة متخصصة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم أكتوبر المقبل.

ويسعى اتحاد جدة لتأهيل كوادر ضمن خطته لتطوير العمل الإداري داخل النادي.

ولم يتضح المنصب المرشح له أحمد حجازي حتى الآن.

ويتجه نادي اتحاد جدة السعودي لإقالة البرتغالي سيرجيو كونسيساو من منصب المدير الفني عقب نهاية الموسم.

وانضم كونسيساو في أكتوبر الماضي لكتيبة النمور خلفا للفرنسي لوران بلان بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وخلال 41 مباراة قاد الفريق لـ 21 فوز و7 تعادلات و13 هزيمة في جميع المسابقات.

واختتم الاتحاد الموسم بهزيمة ثقيلة على يد القادسية بنتيجة 5-1.

وأنهى اتحاد جدة الموسم في المركز الخامس بترتيب الدوري، وودع كأس الملك من نصف النهائي ودوري أبطال آسيا للنخبة من ربع النهائي.

وتأهل الفريق للدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

