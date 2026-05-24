ناصر منسي: التتويج بالدوري أهم من الكونفدرالية

شدد ناصر منسي لاعب الزمالك على أن التتويج ببطولة الدوري أهم من الكونفدرالية.

ناصر منسي النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وقال ناصر منسي عبر أون سبورت: "عبد الله السعيد كان غاضبا عقب مباراة اتحاد العاصمة بسبب خسارة بطولة الكونفدرالية".

وأضاف "كنت أشعر بالتتويج ببطولة الدوري منذ 3 أسابيع وقلت ذلك للاعبين".

وتابع "هذا الموسم هو الأصعب بالنسبة لي بسبب تلاحم المباريات، لذلك ربنا أكرمنا بالتتويج بالدوري".

وواصل "كنا نشعر بالإجهاد الشديد قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، لكن قادة الفريق قالوا لنا إن يجب الفوز وحسم البطولة".

وأوضح "بالنسبة لي بطولة الدوري أهم من الكونفدرالية، لأنها طويلة للغاية وشراسة المنافسة وفارق النقاط كان قريبا".

وكشف "مباراة المصري هو الأفضل بالنسبة لي في الموسم الحالي".

واستمر "لا أعرف ما حدث في مباراة الأهلي لنظهر بهذا المستوى".

وعن أقرب الأصدقاء قال: "إمام عاشور هو أقرب صديق لي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومصطفى محمد أيضا".

وأتم "عدي الدباغ أفضل مهاجم في مصر، ومعتمد جمال أفضل مدير فني في الدوري، والمهدي سليمان أفضل حارس في مصر، ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد الثنائي الدفاعي الأفضل في مصر".

ولعب ناصر منسي 35 مباراة مع الزمالك خلال الموسم وسجل 8 أهداف.

وخسر الزمالك بطولة الكونفدرالية من اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح على استاد القاهرة.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.