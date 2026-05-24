معتمد جمال: شحاتة أصر على تسديد ركلة الترجيح ضد اتحاد العاصمة من أجل زميله

شرح معتمد جمال مدرب الزمالك كواليس تسديد محمد شحاتة لاعب الفريق لركلة الترجيح ضد اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية.

وأهدر شحاتة ركلة الترجيح وخسر الزمالك اللقب.

وقال معتمد جمال عبر إم بي سي مصر 2: "حاولنا أن نحجز لمحمد شحاتة رحلة طيران للعودة إلى مصر بعد وفاة والده لكن العودة كانت ستكون الساعة واحدة فجرا، وكنا اتخذنا قرارا بأنه خارج المباراة".

وأضاف "محمد شحاتة قال لي إنه يريد لعب مباراة اتحاد العاصمة في الجزائر، وقال لي إن والدي كان سيطالبني باللعب حتى إذا كان يعرف موعد وفاته لأنه يحب أن يراني في الملعب دائما".

وشدد "شحاتة أنقذ مرمانا في فرصة محققة في مباراة الذهاب".

وواصل "أعرف أن شحاتة كان مرتبطا بوالده وأنا أشعر بما يشعر به من صعاب".

واستمر "كان من المفترض أن يسدد محمد إبراهيم قبل شحاتة في ركلات الترجيح، وكان ترتيب شحاتة الأخير، لكنه تحامل على نفسه وأصر على التسديد لكي لا يسدد محمد إبراهيم وهو صغير في السن ولا يتحمل مسؤولية الركلة الترجيحية الأخيرة إذا أهدرها، وذلك رغم إصابة شحاتة في الخلفية".

وأكمل "شحاتة شال شيلة مش بتاعته عشان محمد إبراهيم".

وأوضح "لم أشاهد من بعد الركلة الترجيحية الخامسة وكنت أدعي أن أسمع فرحة الجماهير".

وتابع "توقعت الخسارة عندما سجل اتحاد العاصمة الركلة السابعة".

وعن الحضور الجماهيري الكبير قال: "يزيد في الضغوط على اللاعبين مثل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة".

وكشف "طالبت اللاعبين بالضغط بعد الهدف الأول والهجوم لكن خوف اللاعبين على الهدف أجبرهم على الدفاع".

وأتم "جون إدوارد تحدث معنا في غرفة الملابس عقب الخسارة من اتحاد العاصمة وقال بأعلى صوت إن الفترة المقبلة أهم وهكذا، وكان له دور إيجابي جدا، من بعدها نظرنا إلى الإيجابيات".

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.