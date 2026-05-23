كرة سلة - عاصم مرعي وأنس أسامة ينتصران في ذهاب ربع نهائي BAL

قاد عاصم مرعي وأنس أسامة فريقي أهلي بنغازي الليبي ودار التنزاني للفوز في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وتقام نهائيات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري.

ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيقام لقاء الإياب يومي الأحد والإثنين.

وانتصر الأهلي الليبي بنتيجة 88-87 على الإفريقي التونسي في لقاء حُسم في الثواني الأخيرة.

وسجل عاصم مرعي 8 نقاط لفريقه الليبي في اللقاء.

وانتصر دار سيتي التنزاني على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 88-82.

وسجل أنس أسامة لاعب الاتحاد السكندري المُعار لـ 13 نقطة في اللقاء.

وستقام مباراتي الإياب يوم الإثنين المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع فيلا دي داكار السنغالي غدا الأحد في أولى مباريات إياب ربع النهائي في الرابعة عصرا.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وفيلا دي داكار في نصف النهائي مع الفائز من مباراة تايجرز الرواندي والفتح الرباطي.

وفي حال تأهل مرعي وأنس ستكون هناك مواجهة مصرية في نصف النهائي بين الأهلي الليبي ودار سيتي التنزاني.