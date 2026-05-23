هاتريك كين يعيد بايرن ميونيخ للتتويج بلقب كأس ألمانيا أمام شتوتجارت

توج بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا للمرة 21 في تاريخه بالفوز على شتوتجارت بنتيجة 3-0 في النهائي.

وأقيم اللقاء في الملعب الأولمبي في برلين.

وسجل هاري كين ثلاثية البافاري في اللقاء قائدا الفريق لتحقيق الثنائية المحلية.

وتقدم بايرن بالهدف الأول في الدقيقة 55 برأسية من كين بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق مايكل أوليسي.

وفي الدقيقة 80 سدد كين كرة أرضية على يسار الحارس بعد تمريرة لويس دياز.

واختتم كين الثلاثية في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

وأصبح كين رابع لاعب يسجل "هاتريك" في نهائي كأس ألمانيا.

واستعاد بايرن لقب الكأس لأول مرة منذ موسم 2019-2020.

وحقق بايرن ميونيخ 46 انتصارا من 55 مباراة خاضها هذا الموسم معادلا أفضل عدد انتصارات في موسم واحد والذي حققه من قبل في 2012-13.

كما رفع كين رصيده لـ 61 هدفا بقميص بايرن ميونيخ هذا الموسم كثالث لاعب يحقق هذا الرقم في الدوريات الـ 5 الكبرى هذا القرن بعد ليونيل ميسي في 2012-13 برصيد 73 هدفا وكريستيانو رونالدو في 2014-15 برصيد 61 هدفا.

وبعدما حصد الثنائية سيلتقي بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني 2026 في أغسطس المقبل.