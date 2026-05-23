غزل المحلة يحطم الرقم القياسي في التعادلات.. وبتروجت ينتصر على الحرس بثلاثية

السبت، 23 مايو 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

غزل المحلة

فرض غزل المحلة التعادل السلبي على مودرن سبورت بنتيجة 0-0 في استاد القاهرة لحساب الجولة 12 من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وكسر غزل المحلة الرقم القياسي في عدد التعادلات لموسم واحد والمسجل باسم الإسماعيلي وأصبح الأكثر تعادلا في تاريخ الدوري المصري بموسم واحد برصيد 20 تعادلا.

وخاض زعيم الدلتا 32 مباراة فاز في 5 وخسر 7 وتعادل في 20 ووصل لـ 35 نقطة ضمنت بقاءه للموسم المقبل تحت قيادة علاء عبد العال في 30 مباراة وأحمد خطاب في 2 قبل جولة على النهاية.

وظل مودرن سبورت في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

وفي لقاء آخر حقق بتروجت الفوز على حرس الحدود خارج قواعده بنتيجة 3-0.

وتقدم الفريق البترولي بهدفين في أول 16 دقيقة عن طريق إسلام عبد الله وبدر موسى.

وفي الدقيقة 56 سجل محمد إبراهيم "دودو" الهدف الثالث لبتروجت.

وللمباراة الثالثة على التوالي يحقق بتروجت الفوز خارج أرضه في الدوري المصري هذا الموسم.

فيما ظل حرس الحدود دون فوز في آخر 9 مباريات على ملعبه.

فوز بتروجت رفع رصيده لـ 45 نقطة في المركز الـ 11.

فيما ظل الحرس في المركز الـ 19 برصيد 26 نقطة وتأكد هبوطه لدوري المحترفين الموسم المقبل مع كهرباء الإسماعيلية وفاركو والإسماعيلي.

