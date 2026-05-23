زعيم الثغر مستمر في الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على الإسماعيلي بثلاثية

السبت، 23 مايو 2026 - 22:15

كتب : محمد رؤوف

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

حسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

وسجل جون إيبوكا (2) ومحمود علاء أهداف الاتحاد السكندري.

وحسم ميلود حمدي مدرب الاتحاد السكندري استمرار الفريق في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي الذي كان يدربه في وقت سابق من الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا وقت لتغيير الجهاز الفني.. ونثق في تجاوز الأزمة في بيان رسمي.. غزل المحلة يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري يعلن إصابة محمود عبد العاطي بكسر مضاعف بقصبة القدم رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: صرفنا المكافآت المتأخرة للاعبين قبل مواجهة المحلة

وضمن الإسماعيلي الهبوط إلى دروي المحترفين باحتلاله المركز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

واستغل الاتحاد السكندري تعادل منافسه كهرباء الإسماعيلية منافسه في البقاء مع المقاولون العرب 2-2 ليبتعد بالمركز العاشر المؤدي لتجنب الهبوط.

وبهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري للنقطة 35 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الذي يتواجد في المركز الـ 11.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وهبط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل متوازن حتى عاد الحكم إلى الفيديو في الدقيقة 23 لشك في احتساب ركلة جزاء للاتحاد السكندري.

وبعد دقيقتين قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمس مدافع الإسماعيلي الكرة قبل مهاجم الاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة 45 أحرز محمود علاء الهدف الأول لفريقه بعد رأسية ارتطمت في القائم قبل أن تعود لزميله ليسدد وتعود له مرة أخرى ليسدد ويسكن الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 68 أضاف إيبوكا الهدف الثاني من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى إيبوكا أهداف فريقه بعد تسديدة في المرمى الخالي بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي من حارس مرمى الإسماعيلي.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
الدباغ: هكذا تداركنا خسارة الكونفدرالية للتتويج بالدوري غزل المحلة يحطم الرقم القياسي في التعادلات.. وبتروجت ينتصر على الحرس بثلاثية كهرباء الإسماعيلية يهبط إلى الدوري المحترفين بالتعادل مع المقاولون انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (3)-(0) الإسماعيلي تطبيق زملكاوي يعلن النجاح في جمع مستحقات أولى قضايا إيقاف القيد مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني معتمد جمال: لهذا السبب نفذ عبد المجيد ركلة الجزاء ضد الأهلي.. وبكيت بعد الكونفيدرالية معتمد جمال: جون إدوارد كان يصرف من ماله على الفريق.. وحلمت بسيناريو تتويج الدوري
أخر الأخبار
الدباغ: هكذا تداركنا خسارة الكونفدرالية للتتويج بالدوري 4 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة يحطم الرقم القياسي في التعادلات.. وبتروجت ينتصر على الحرس بثلاثية 16 دقيقة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يهبط إلى الدوري المحترفين بالتعادل مع المقاولون 39 دقيقة | الدوري المصري
زعيم الثغر مستمر في الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على الإسماعيلي بثلاثية 47 دقيقة | الدوري المصري
عبد السلام وادو: حققنا أمرا لا يُصدق مع أورلاندو بايرتس.. وأنا سعيد اليوم ساعة | الكرة الإفريقية
سلوت: روبرتسون أفضل ظهير في العالم.. ويعطي كل شيء للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن عدم السفر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
4 × 4.. سيدات برشلونة يتوجن بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليون ساعة | رياضة نسائية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529665/زعيم-الثغر-مستمر-في-الدوري-الاتحاد-السكندري-ينتصر-على-الإسماعيلي-بثلاثية