زعيم الثغر مستمر في الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على الإسماعيلي بثلاثية

حسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

وسجل جون إيبوكا (2) ومحمود علاء أهداف الاتحاد السكندري.

وحسم ميلود حمدي مدرب الاتحاد السكندري استمرار الفريق في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي الذي كان يدربه في وقت سابق من الموسم الجاري.

وضمن الإسماعيلي الهبوط إلى دروي المحترفين باحتلاله المركز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

واستغل الاتحاد السكندري تعادل منافسه كهرباء الإسماعيلية منافسه في البقاء مع المقاولون العرب 2-2 ليبتعد بالمركز العاشر المؤدي لتجنب الهبوط.

وبهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري للنقطة 35 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الذي يتواجد في المركز الـ 11.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وهبط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

video:1

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل متوازن حتى عاد الحكم إلى الفيديو في الدقيقة 23 لشك في احتساب ركلة جزاء للاتحاد السكندري.

وبعد دقيقتين قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمس مدافع الإسماعيلي الكرة قبل مهاجم الاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة 45 أحرز محمود علاء الهدف الأول لفريقه بعد رأسية ارتطمت في القائم قبل أن تعود لزميله ليسدد وتعود له مرة أخرى ليسدد ويسكن الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 68 أضاف إيبوكا الهدف الثاني من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى إيبوكا أهداف فريقه بعد تسديدة في المرمى الخالي بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي من حارس مرمى الإسماعيلي.