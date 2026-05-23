سلوت: روبرتسون أفضل ظهير في العالم.. ويعطي كل شيء للفريق

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول أن أندي روبرتسون لاعب الفريق هو أفضل ظهير في العالم وذلك قبل وداعه.

ويخوض روبرتسون المباراة الأخيرة مع الفريق ضد برينتفورد في الجولة النهائية للدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب الهولندي عبر موقع ناديه: "أندي روبرتسون شخص محبوب للغاية، وأعتقد أنه كلما مر الوقت، أصبح أفضل في الخروج بالكرة من الخلف والاتسام بالهدوء أثناء فعل ذلك، ربما قبل 8 أعوام كان مستواه في صعود وهبوط باستمرار، هو إنسان رائع ولاعب كرة مذهل".

وأضاف "أندي روبرتسون كان أفضل ظهير في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتبعية في العالم لأن هذا الدوري قوي بشكل لا يصدق".

وأتم "روبرتسون دائما ما يعطي أفضل نسخة من نفسه من أجل الفريق ولكل من في ليفربول".

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادما من هال سيتي عام 2017.

وتوج روبرتسون بلقبين للدوري الإنجليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة للقبين لكأس الرابطة.

كما توج بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ودرع المجتمع.

وبذلك يكشف ليفربول عن ثاني لاعبيه الراحل بنهاية الموسم، بعد محمد صلاح الذي كشف عن رحيله بنهاية الموسم.

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.