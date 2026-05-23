وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن عدم السفر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد

كشف خالد عبد الغفار وزير الصحة اعتذار الأهلي عن المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد في الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي فيروس إيبولا.

وقال وزير الصحة والسكان عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد ما يستدعي القلق بشأن فيروس إيبولا في مصر".

وأوضح "الأهلي تواصل معنا واعتذر عن عدم السفر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد في الكونغو الديمقراطية بسبب المخاوف من تفشي فيروس إيبولا".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قرر تأجيل البطولة لآجل غير مسمى ويبحث مصيرها سواء بنقلها لدولة أخرى أو إقامتها قبل كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تستضيفها مصر.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت الجمعة الماضية تسجيل تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية، وهو فيروس خطير قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

ووفقاً لتقارير كونغولية، يُعتقد أن موجة التفشي الحالية، وهي السابعة عشرة في تاريخ البلاد، تسببت في وفاة 139 شخصاً من أصل نحو 600 حالة مشتبه بإصابتها.

يذكر أن البيت الأبيض في أمريكا طلب عزل لاعبي الكونغو الديمقراطية 21 يوما قبل السفر للمشاركة في كأس العالم نظرا لتفشي فيروس إيبولا. (طالع التفاصيل)