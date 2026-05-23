وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن عدم السفر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد

السبت، 23 مايو 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

كشف خالد عبد الغفار وزير الصحة اعتذار الأهلي عن المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد في الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي فيروس إيبولا.

وقال وزير الصحة والسكان عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد ما يستدعي القلق بشأن فيروس إيبولا في مصر".

وأوضح "الأهلي تواصل معنا واعتذر عن عدم السفر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد في الكونغو الديمقراطية بسبب المخاوف من تفشي فيروس إيبولا".

أخبار متعلقة:
تفشي فيروس إيبولا يدفع منتخب الكونغو الديمقراطية لنقل معسكره خارج البلاد البيت الأبيض: يجب عزل بعثة الكونغو الديمقراطية قبل السفر لـ كأس العالم كرة يد - مروة عيد لـ في الجول: سأحقق حلمي باللعب بقميص الأهلي في السوبر وكأس الكؤوس كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قرر تأجيل البطولة لآجل غير مسمى ويبحث مصيرها سواء بنقلها لدولة أخرى أو إقامتها قبل كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تستضيفها مصر.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت الجمعة الماضية تسجيل تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية، وهو فيروس خطير قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

ووفقاً لتقارير كونغولية، يُعتقد أن موجة التفشي الحالية، وهي السابعة عشرة في تاريخ البلاد، تسببت في وفاة 139 شخصاً من أصل نحو 600 حالة مشتبه بإصابتها.

يذكر أن البيت الأبيض في أمريكا طلب عزل لاعبي الكونغو الديمقراطية 21 يوما قبل السفر للمشاركة في كأس العالم نظرا لتفشي فيروس إيبولا. (طالع التفاصيل)

بطولة إفريقيا لكرة اليد الأهلي كرة يد فيروس إيبولا
نرشح لكم
اسكواش - نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة العوضي: تجاوزنا أزمة الكرة الطائرة سيدات.. وهذا أصعب لقب تحقق هذا الموسم كرة يد - مي جمعة أفضل حارس مرمى في الدوري البولندي سيدات كرة سلة - ميرفي لـ في الجول: نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه أمام داكار كرة سلة - الأهلي يخسر في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا أمام داكار انتهت BAL - الأهلي (90)-(93) فيلا دي داكار.. الحسم في لقاء الإياب تنس - بعد رولان جاروس.. ألكاراز يعلن الإنسحاب من بطولة ويمبلدون دوري NBA – بعد وقتين إضافيين.. سبيرز يهزم أوكلاهوما في أولى مباريات نهائي الغرب
أخر الأخبار
غزل المحلة يحطم الرقم القياسي في التعادلات.. وبتروجت ينتصر على الحرس بثلاثية 8 دقيقة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يهبط إلى الدوري المحترفين بالتعادل مع المقاولون 31 دقيقة | الدوري المصري
زعيم الثغر مستمر في الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على الإسماعيلي بثلاثية 39 دقيقة | الدوري المصري
عبد السلام وادو: حققنا أمرا لا يُصدق مع أورلاندو بايرتس.. وأنا سعيد اليوم ساعة | الكرة الإفريقية
سلوت: روبرتسون أفضل ظهير في العالم.. ويعطي كل شيء للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن عدم السفر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
4 × 4.. سيدات برشلونة يتوجن بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليون ساعة | رياضة نسائية
رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529662/وزير-الصحة-الأهلي-اعتذر-عن-عدم-السفر-لخوض-بطولة-إفريقيا-لكرة-اليد