4 × 4.. سيدات برشلونة يتوجن بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليون
السبت، 23 مايو 2026 - 21:22
كتب : FilGoal
توجت سيدات برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على ليون الفرنسي بنتيجة 4-0 في النهائي.
وتأهلت سيدات برشلونة للنهائي للمرة السابعة على التوالي حصدن اللقب في 4 مناسبات في 2021 و2023 و2024، وخسرن النهائي 3 مرات.
وتساوت سيدات برشلونة مع سيدات فرانكفورت الألماني في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب.
فيما تتصدر سيدات ليون القائمة برقم قياسي من 8 ألقاب.
💙❤️ QUARTA CHAMPIONS DE LA NOSTRA HISTÒRIA 💙❤️ pic.twitter.com/ezKmjjc4va— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 23, 2026
وأقيم النهائي في ملعب أوليفال ستاديون في أوسلو بالنرويج.
وسجلت البولندية إيوا بايور هدفين في الدقيقتين 55 و69.
وأضافت سلمي باراليولو هدفين في الدقيقتين 90 و93.
واحتلت بايور قائمة الهدافين بعد هدفيها في الثنائية برصيد 11 هدفا.
