قرار من اتحاد السلة المصري بشأن المحترفين في دوري المرتبط 2026-27

أعلن اتحاد السلة المصري إلغاء مشاركة المحترف الأجنبي في دوري المرتبط بدءا من الموسم المقبل.

وجاء بيان اتحاد السلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، خلال جلسته المنعقدة اليوم السبت، إلغاء مشاركة اللاعب المحترف الأجنبي في منافسات دوري المرتبط، مع استمرار السماح بمشاركته في دوري السوبر، وكأس مصر، والبطولات الدولية التي تشارك فيها الأندية المصرية، وذلك على مستوى الرجال والسيدات.

كما قرر الاتحاد السماح للأندية التي لا تتعاقد مع لاعب محترف أجنبي بقيد 15 لاعبًا محليا ضمن قائمتها، بدلا من 14 لاعبًا.

وسبق أن كشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عبر قناة النهار: "خالد مرتجي طلب إلغاء ضم المحترفين في كرة السلة والأندية وافقت على ذلك، وعندما عُقد اجتماع 4 أندية فقط وافقت على القرار والباقي رفض".

واستدرك "أغلب اللاعبين المحترفين في لعبة كرة السلة يشغلون مركز "بوينت جارد" وفي مصر نعاني من قلة اللاعبين في هذا المركز وهو ما يؤثر على المنتخب".

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري السوبر بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في النهائي، فيما فاز الزمالك بلقب كأس مصر على حساب المصرية للاتصالات.