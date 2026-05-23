فيرتز: العالم الخارجي يحاول خلق المشاكل بين الفريق وسلوت

أوضح فلوريان فيرتز لاعب ليفربول أن هناك مشاكل من الخارج تتصدر للفريق مع أرني سلوت مدربه.

وقال اللاعب الألماني عبر شبكة ذا أثلتيك: "العالم الخارجي يحاول دائما خلق شيء بين الفريق والمدرب، لكن الأمر مختلف تماما داخل النادي".

وأتم "نحن نعمل بشكل جيد يوميا مع أرني سلوت وجهازه الفني".

وانضم اللاعب صاحب الـ 23 عاما إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو.

وخاض فيرتز 48 مباراة مع ليفربول في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي، مسجلا 7 أهداف وتمكن من صناعة 10 أهداف.

وتعد هذه التجربة هي الأولى لفيرتز خارج ألمانيا.

ويستعد ليفربول لواجهة منافسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس والأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برصيد 59 نقطة.

ويبتعد ليفربول عن بورنموث بفارق 3 نقاط، ولذلك يحتاج ليفربول إلى التعادل فقط ضد برينتفورد لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.