فابريجاس: زانيتي يلمح لضم نيكو باز لـ إنتر.. وعليه احترام كومو

طالب سيسك فابريجاس مدرب كومو نظيره خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر باحترام كومو بشأن مستقبل نيكو باز.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر يتمنى مشاهدة نيكو باز بقميص فريقه؟ نملك 50% من بطاقة باز، النادي الوحيد الذي يحق له الحديث عن مستقبله هو ريال مدريد".

وأضاف "علينا احترام كومو وريال مدريد، إذا كان هناك أمر واحد أستطيع تأكيده فهو أن نيكو باز لن يلعب لإنتر الموسم المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "زانيتي لا يعمل في كومو، لذا علينا أيضا احترام ذلك قليلا، لأنه ظل ينشر الصور والتلميحات والرسائل طوال الموسم وهو أمر لا يعجبني بصراحة".

وتربط علاقة صداقة بين زانيتي ووالد نيكو باز، وتحدث من قبل عن أمنيته برؤية باز بقميص إنتر.

ويملك ريال مدريد بند إعادة شراء اللاعب مقابل 9 ملايين يورو، لكن أندية إيطالية بدأت تتحرك بقوة لضمه.

وتشير التقارير في وقت سابق إلى أن إنتر قد يقدم عرضا يصل إلى 50 مليون يورو، حال قرر التحرك بشكل رسمي لضم اللاعب خلال الصيف.

وحصل باز على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإيطالي.

ويقدم نيكو باز مستويات مميزة مع كومو تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس، حيث سجل 13 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي.