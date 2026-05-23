تقرير: رئيس نابولي يرد على عرض لشراء النادي مقابل ملياري يورو

رد أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي على عرض من شركة أمريكية لشراء النادي مقابل ملياري يورو.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن أوريليو دي لاورينتيس رفض عرضا من شركة أمريكية لشراء النادي مقابل ملياري يورو.

وذكر التقرير فإن مجموعة يقودها مات ريزيتا رئيس نادي كامبوباسو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ونادي نابولي لكرة السلة إلى جانب كونه مؤسسا وشريكا إداريا في شركة الاستثمار الخاصة أندردوج جلوبال بارتنرز.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين نابولي وريزيتا لم تسفر عن اتفاق.

ولا يرغب دي لاورينتيس في بيع نادي الجنوب إذ يسعى للاستمرار على رأس الإدارة الذي سيحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه في عام 2027.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 73 نقطة وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه أودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الأحد المقبل.