تقرير: رئيس نابولي يرد على عرض لشراء النادي مقابل ملياري يورو

السبت، 23 مايو 2026 - 18:16

كتب : FilGoal

دي لاورنتيس

رد أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي على عرض من شركة أمريكية لشراء النادي مقابل ملياري يورو.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن أوريليو دي لاورينتيس رفض عرضا من شركة أمريكية لشراء النادي مقابل ملياري يورو.

وذكر التقرير فإن مجموعة يقودها مات ريزيتا رئيس نادي كامبوباسو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ونادي نابولي لكرة السلة إلى جانب كونه مؤسسا وشريكا إداريا في شركة الاستثمار الخاصة أندردوج جلوبال بارتنرز.

أخبار متعلقة:
رومانو: كونتي قرر الرحيل عن نابولي تقرير: تأهل نابولي يحسم صفقة هويلوند نهائيا من مانشستر يونايتد إثارة قبل الجولة الأخيرة.. نابولي يحسم مقعده في دوري الأبطال وخسارة تُبعد يوفنتوس صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين نابولي وريزيتا لم تسفر عن اتفاق.

ولا يرغب دي لاورينتيس في بيع نادي الجنوب إذ يسعى للاستمرار على رأس الإدارة الذي سيحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه في عام 2027.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 73 نقطة وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه أودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

الدوري الإيطالي نابولي
نرشح لكم
هال سيتي يخطف بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي و200 مليون من ميدلسبره في +94 فيرتز: العالم الخارجي يحاول خلق المشاكل بين الفريق وسلوت فابريجاس: زانيتي يلمح لضم نيكو باز لـ إنتر.. وعليه احترام كومو انتهت ملحق الدوري الإنجليزي - هال سيتي (1)-(0) ميدلسبره.. النمور يعودون للكبار أوريلي أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 2025-26 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم نقل مباراة مصر وروسيا إلى استاد القاهرة بودولسكي يعتزل كرة القدم ويتولى ملكية نادي طفولته مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني
أخر الأخبار
وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن عدم السفر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد 13 دقيقة | رياضات أخرى
4 × 4.. سيدات برشلونة يتوجن بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليون 25 دقيقة | رياضة نسائية
رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم 43 دقيقة | الكرة المصرية
قرار من اتحاد السلة المصري بشأن المحترفين في دوري المرتبط 2026-27 44 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (2)-(0) الإسماعيلي.. جووول إيبوكا ساعة | الدوري المصري
هال سيتي يخطف بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي و200 مليون من ميدلسبره في +94 ساعة | الدوري الإنجليزي
فيرتز: العالم الخارجي يحاول خلق المشاكل بين الفريق وسلوت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بقيادة مغربية.. أورلاندو بايرتس ينهي سيطرة صنداونز ويتوج بلقب الدوري الجنوب إفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529653/تقرير-رئيس-نابولي-يرد-على-عرض-لشراء-النادي-مقابل-ملياري-يورو