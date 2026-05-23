يونس محمود يتولى رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

فاز يونس محمود بمنصب رئيس الاتحاد العراقي متفوقا على عدنان درجال.

وحصل يونس على 38 صوتا من أعضاء الهيئة العامة، فيما حصل عدنان على 20 صوتا، وإياد بنيان على صوت واحد.

وسيتولى يونس محمود المنصب لمدة 4 سنوات.

وخسر درجال رئاسة الاتحاد العراقي الذي تولاه في 2021 حيث ساهم في عودة البلاد لاستضافة المباريات الدولية الرسمية بعد سنوات من الغياب.

وسبق أن أعلن يونس محمود سابقا ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد العراقي وكتب على "إنستجرام":

"أعلن رسميا وبكل فخر ترشحي لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيمانا مني بقدرتنا على بناء مستقبل أفضل لكرة القدم العراقية، واضعا نُصب عيني خدمة رياضتنا وتطويرها أولوية ومسؤولية أمام الجميع.

إن المرحلة القادمة تتطلب رؤية واضحة، وإدارة مهنية، وعملا جماعيا يعيد لكرة القدم العراقية مكانتها التي تستحقها قاريا ودوليا، ويمنح جماهيرنا الوفية الفخر الذي تنتظره دائما.

إخوتي أعضاء الجمعية العمومية.. ثقتكم الغالية أمانة في أعناقنا.. معا سنصنع مرحلة جديدة عنوانها النجاح، والعمل، والطموح".

من هو يونس محمود؟

أكثر من مثّل منتخب العراق وثالث الهدافين التاريخيين لأسود الرافدين.

وصاحب هدف التتويج بلقب كأس آسيا 2027 وقائد المنتخب السابق في الفترة من 2002 حتى 2016.

وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 نسخ مختلفة من كأس آسيا بين 2004 و2015.

لعب لأندية السد والغرافة والخور في قطر وأهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي والطلبة وأربيل في العراق.