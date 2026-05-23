يونس محمود يتولى رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

السبت، 23 مايو 2026 - 16:27

كتب : FilGoal

يونس محمود - نائب رئيس الاتحاد العراقي

فاز يونس محمود بمنصب رئيس الاتحاد العراقي متفوقا على عدنان درجال.

وحصل يونس على 38 صوتا من أعضاء الهيئة العامة، فيما حصل عدنان على 20 صوتا، وإياد بنيان على صوت واحد.

وسيتولى يونس محمود المنصب لمدة 4 سنوات.

أخبار متعلقة:
يونس محمود: أتحمل مسؤولية خسارة العراق أمام السعودية كأس الخليج - رينار: تصريحات يونس محمود جعلتنا أقوى.. والوصول للمربع الذهبي ليس مرضيا رسالة نارية من البليهي لـ يونس محمود: قف قبل أن تتحدث عن السعودية البليهي: تصريح يونس محمود لن يمر.. وبعد المباراة لنا عودة

وخسر درجال رئاسة الاتحاد العراقي الذي تولاه في 2021 حيث ساهم في عودة البلاد لاستضافة المباريات الدولية الرسمية بعد سنوات من الغياب.

وسبق أن أعلن يونس محمود سابقا ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد العراقي وكتب على "إنستجرام":

"أعلن رسميا وبكل فخر ترشحي لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيمانا مني بقدرتنا على بناء مستقبل أفضل لكرة القدم العراقية، واضعا نُصب عيني خدمة رياضتنا وتطويرها أولوية ومسؤولية أمام الجميع.

إن المرحلة القادمة تتطلب رؤية واضحة، وإدارة مهنية، وعملا جماعيا يعيد لكرة القدم العراقية مكانتها التي تستحقها قاريا ودوليا، ويمنح جماهيرنا الوفية الفخر الذي تنتظره دائما.

إخوتي أعضاء الجمعية العمومية.. ثقتكم الغالية أمانة في أعناقنا.. معا سنصنع مرحلة جديدة عنوانها النجاح، والعمل، والطموح".

من هو يونس محمود؟

أكثر من مثّل منتخب العراق وثالث الهدافين التاريخيين لأسود الرافدين.

وصاحب هدف التتويج بلقب كأس آسيا 2027 وقائد المنتخب السابق في الفترة من 2002 حتى 2016.

وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 نسخ مختلفة من كأس آسيا بين 2004 و2015.

لعب لأندية السد والغرافة والخور في قطر وأهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي والطلبة وأربيل في العراق.

العراق يونس محمود رئيس الاتحاد العراق
نرشح لكم
الرياضية: اتحاد جدة يتجه لإقالة كونسيساو مواعيد مباريات الجمعة 22 مايو - مباراتان في الدوري.. وربيعة ضد النني في نهائي إماراتي طارق السيد مشرفا فنيا على أكاديميات الزمالك في السعودية كأس العرب ينعش اقتصاد قطر بـ2.89 مليار ريال رئيس الإمارات يستقبل فريق العين بمناسبة التتويج بلقب الدوري اتحاد العاصمة يشكر الزمالك وجماهيره في بيان رسمي قائمة العراق - أيمن حسين والحمادي على رأس القائمة المبدئية لكأس العالم الترجي يعين شكري الواعر مسؤولا عن كرة القدم
أخر الأخبار
تقرير: رئيس نابولي يرد على عرض لشراء النادي مقابل ملياري يورو 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة 58 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة ملحق الدوري الإنجليزي - هال سيتي (0)-(0) ميدلسبره.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة نسائية - الأهلي يعلن رحيل لوبوف من تدريب فريق السيدات ساعة | رياضة نسائية
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم ساعة | في المونديال
أوريلي أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 2025-26 ساعة | الدوري الإنجليزي
يونس محمود يتولى رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم 2 ساعة | الوطن العربي
البيت الأبيض: يجب عزل بعثة الكونغو الديمقراطية قبل السفر لـ كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529647/يونس-محمود-يتولى-رئاسة-الاتحاد-العراقي-لكرة-القدم