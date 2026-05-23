قائمة السعودية - سعود والدوسري على رأس الاختيارات المبدئية للمشاركة في كأس العالم

أعلن جيورجيس دونيس مدرب منتخب السعودية قائمة فريقه التي المبدئية للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العالم 226 والمقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وشهدت القائمة تواجد سعود عبد الحميد وسالم الدوسري كأبرز الأسماء.

وجات القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: نواف العقيدي (النصر) - محمد العويس (العلا) - أحمد الكسار (القادسية) - عبد القدوس عطية (الوحدة).

الدفاع: سعود عبد الحميد (لانس) - جهاد ذكري (القادسية) - عبد الإله العمري (النصر) - حسان تمبكتي (الهلال) - علي لاجامي (الهلال) - حسن قادش (اتحاد جدة) - زكريا هوساوي (أهلي جدة).

الوسط: علي مجرشي (هلي جدة) - محمد أبو الشامات (القادسية) - ناصر الدوسري (الهلال) - محمد كنو (الهلال) - عبد الله الخيبري (النصر) - متعب الحربي (الهلال) - نواف بوشل (النصر).

الهجوم: صالح أبو الشامات (أهلي جدة) - سلطان مندش (الهلال) - علاء آل حجي (نيوم) - مصعب الجوير (القادسية) - زياد الجهني (أهلي جدة) - أيمن يحيى (النصر) - سالم الدوسري (الهلال) - عبد الله آل سالم (القادسية) - صالح الشهري (اتحاد جدة) - عبد الله الحمدان (النصر) - خالد الغنام (الاتفاق).

ويلعب منتخب السعودية مباراتين وديتين استعادا للمونديال ضد الإكوادور والسنغال.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 بجانب كل من أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي.

وكان منتخب السعودية قد ودع النسخة الماضية من المونديال من دور المجموعات ولكنه حقق فوزا خلال البطولة على الأرجنتين التي توجت باللقب فيما بعد.