تطبيق زملكاوي يعلن النجاح في جمع مستحقات أولى قضايا إيقاف القيد

أعلن تطبيق "زملكاوي" نجاح جماهير الزمالك في تغطية إحدى قضايا ملف القيد، وذلك بعد 24 ساعة فقط من فتح باب المساهمة أمام الجماهير.

وأشار التطبيق في بيان رسمي إلى أن حصيلة الاشتراكات نجحت بالفعل في إنهاء قضية واحدة.

وجاء البيات كالتالي:

بعد مرور 24 ساعة فقط، من فتح الباب أمام جماهير الزمالك للمساهمة في ملف فك القيد، تعلن إدارة التطبيق أن حصيلة الاشتراكات نجحت بالفعل في تغطية إحدى هذه القضايا (قضية واحدة)، في مشهد جديد يؤكد أن جماهير الزمالك كانت وستظل دائماً السند الحقيقي للنادي في أصعب اللحظات قبل أسعدها.

هذا النجاح السريع يعكس قوة جماهير الزمالك وإيمانها بقدرة النادي على العودة دائماً، وتؤكد إدارة التطبيق استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تخصيص 100% من الإيرادات لصالح ملف فك القيد ودعم استقرار النادي. بالإضافة إلى استمرار تحديث منصة المتابعة المباشرة الخاصة بأعداد الاشتراكات وقيمتها بكل شفافية أمام الجماهير.

ما تحقق في يوم واحد يدعو للفخر..

وما هو قادم يحتاج إلى استمرار نفس الروح والدعم.

الزمالك بجماهيره قادر دائماً على تجاوز كل التحديات.

وتعرض الزمالك لـ 18 عقوبة إيقاف فيد حتى الآن بسب مستحقات قديمة لمدربين ولاعبين سابقين بالفريق.