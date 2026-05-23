بودولسكي يعتزل كرة القدم ويتولى ملكية نادي طفولته

يستعد لوكاس بودولسكي بطل كأس العالم 2014 لإنهاء مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب، وذلك عقب خوضه آخر مبارياته هذا الأسبوع.

وأعلن بودولسكي اعتزاله كرة القدم بعد رحلة طويلة شهدت تتويجه بعدة بطولات أبرزها كأس العالم مع منتخب ألمانيا في نسخة 2014 بالبرازيل.

ولم يبتعد صاحب الـ41 عاما عن كرة القدم بعد الاعتزال، إذ أصبح مالكا لنادي جورنيك زابجه البولندي، فريق طفولته الذي بدأ منه رحلته مع اللعبة.

ويُعد بودولسكي أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة الألمانية، بعدما خاض 130 مباراة دولية بقميص المانشافت سجل خلالها 49 هدفا.

بودولسكي بدأت مسيرته مع فريق كولن بموسم 2003 وانتقل إلى بايرن موينيخ في 2006.

وعاد بودولسكي مرة أخرى إلى كولن واستمر لمدة 3 مواسم قبل أن ينتقل إلى أرسنال في 2012.

وقضى بودولسكي موسم على سبيل الإعارة مع إنتر في 2015، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى جالاتاسراي في 2015.

وبعد موسمين انتقل بودولسكي إلى فيسيل كوبي الياباني وقضى معه 3 مواسم قبل أن ينتقل إلى أنتالياسبور التركي.

وفي 2021 استقر بودولسكي مع جورنيك زابري البولندي حتى إعلان اعتزاله مه نهاية الموسم الحالي.

وشارك بودولسكي في 717 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، وتمكن من تسجيل 238 هدفا وصناعة 116 آخرين.