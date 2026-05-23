أولي: صدمة في الأرجنتين قبل كأس العالم.. إصابة إيملينيانو مارتينيز بكسر في اليد

السبت، 23 مايو 2026 - 11:48

كتب : FilGoal

إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا

تحولت فرحة تتويج إيميليانو مارتينيز بلقب الدوري الأوروبي مع أستون فيلا إلى حالة من القلق داخل الأرجنتين، بعد تعرض حارس التانجو لإصابة قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

وكشفت صحفة أولي الأرجنتينية عن تعرض مارتينيز عقب المباراة تعرضه لكسر في البنصر الأيمن أثناء عمليات الإحماء، قبل أن يظهر بضمادة على يده خلال الاحتفالات باللقب.

وبحسب الصحيفة الأرجنتينية، فإن الحارس لن يحتاج إلى جراحة، على أن تمتد فترة غيابه لنحو 20 يومًا، ما يمنحه فرصة للحاق بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في افتتاح مشوار الأرجنتين بالمونديال.

وسيغيب مارتينيز عن المباراتين الوديتين أمام هندوراس وآيسلندا ضمن استعدادات منتخب الأرجنتين لكأس العالم.

وتفتح إصابة مارتينيز الباب أمام جيرونيمو رولي وخوان موسو للمشاركة خلال فترة الإعداد، بينما يدرس الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني ضم سانتياجو بلتران حارس ريفر بليت الشاب لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة.

ولا تتوقف أزمات الإصابات داخل منتخب الأرجنتين عند مارتينيز، إذ يواصل كريستيان روميرو التعافي من إصابة في الركبة، بينما يعاني جونزالو مونتييل من تمزق من الدرجة الثانية، كما تعرض ناهويل مولينا لإصابة عضلية قد تهدد جاهزيته لبداية البطولة.

ويتابع الجهاز الطبي أيضًا حالة نيكولاس باز، بالإضافة إلى جوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس، قبل إعلان القائمة النهائية لأبطال العالم.

