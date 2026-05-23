"عشت تجارب لم أتخيلها".. أزبيليكويتا يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن سيزار أزبيليكيوتا لاعب إشبيلية اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

سيزار أزبيليكويتا النادي : إشبيلية

ونشر صاحب الـ 36 عاما مقطع فيديو عبر حسابه على إنستاجرام، جمع خلاله أفضل لحظاته في كرة القدم.

وقال أزبيليكويتا خلال الفيديو: "كطفل، حلمت بلعب كرة القدم ولكن لم أتخيل ما جاء بعد ذلك، لقد حصلت على الفرصة لعيش تجارب لم أتخيلها، وسأترك ذكريات لا يمكن نسيانها".

"قابلت أساطير وجعلت كرة القدم حياتي، ولكن إن كان هناك شيء واحد أفخر به فهو كيفية عيش تلك السنوات، شكرا لكم".

View this post on Instagram A post shared by César Azpilicueta (@cesarazpi)

وأصبح إشبيلة هو الفريق الأخير في مسيرة أزبيليكويتا.

وسيخوض الظهير الإسباني مباراته الأخيرة في كرة القدم مع إشبيلية مساء اليوم السبت ضد سيلتا فيجو.

أزبيليكويتا بدأ مسيرته في كرة القدم مع أوساسونا ومنه انتقل إلى أولمبيك مارسيليا في 2010.

وفي 2012 خاض اللاعب الإسباني أفضل فترات مسيرته مع تشيلسي والتي استمر لمدة 11 موسما قبل أن ينتقل في 2023 إلى أتلتيكو مدريد.

وفي بداية الموسم الحالي انتقل أزبيليكويتا إلى إشبيلية الذي أنهى مسيرته به.

ولعب أزبلكويتا مع الأندية 761 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفا وصناعة 63.

أما مع منتخب إسبانيا، شارك أزبلكويتا في 44 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة هدفين.

وخلال موسمه الأخير، شارك أزبلكويتا في 16 مباراة بقميص إشبلية وصنع هدفا ولم يسجل.

وتوج أزبلكويتا في مسيرته بدوري أبطال أوروبا مرة وبالدوري الإنجليزي مرتين وكأس السوبر الإسباني مرة والدوري الأوروبي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزية بمرة لكل منهما، وكأس الرابطة الفرنسية مرتين وكأس السوبر الفرنسي مرة.

ولم يتوج أزبلكويتا بأي لقب مع منتخب إسبانيا الأول، ولكنه فاز ببطولتي يورو تحت 21 وتحت 19 عاما.