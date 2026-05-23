مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني

تختتم اليوم مباريات بطولة الدوري الإسباني، كما تستكمل الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري

حرس الحدود × بتروجت.. 8:00 مساء - أون سبورت بلص.

كهرباء الإسماعيلية × المقاولون العرب.. 8:00 مساء.

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - أون سبورت.

مودرن سبورت × غزل المحلة.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

إسبانيول × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

خيتافي × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

ريال مايوركا × ريال أوفييدو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

سيلتا فيجو × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريال بيتس × ليفانتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

فالنسيا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

جيرونا × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الإيطالي

بولونيا × إنتر.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

لاتسيو × بيزا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

نهائي كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ × شتوتجارت.. 9:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي

ميدلسبره × هال سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

