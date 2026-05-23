مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني
السبت، 23 مايو 2026 - 10:55
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات بطولة الدوري الإسباني، كما تستكمل الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 23 مايو والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
حرس الحدود × بتروجت.. 8:00 مساء - أون سبورت بلص.
كهرباء الإسماعيلية × المقاولون العرب.. 8:00 مساء.
الاتحاد السكندري × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - أون سبورت.
مودرن سبورت × غزل المحلة.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.
الدوري الإسباني
ريال مدريد × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
إسبانيول × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
خيتافي × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
ريال مايوركا × ريال أوفييدو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
سيلتا فيجو × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
ريال بيتس × ليفانتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
فالنسيا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
جيرونا × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الإيطالي
بولونيا × إنتر.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
لاتسيو × بيزا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
نهائي كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ × شتوتجارت.. 9:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي
ميدلسبره × هال سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
