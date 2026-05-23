مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني

السبت، 23 مايو 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الاتحاد

تختتم اليوم مباريات بطولة الدوري الإسباني، كما تستكمل الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 23 مايو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
رحلة الملك (7) – الرقصة الأخيرة مع كلوب معتمد جمال: لهذا السبب نفذ عبد المجيد ركلة الجزاء ضد الأهلي.. وبكيت بعد الكونفيدرالية معتمد جمال: جون إدوارد كان يصرف من ماله على الفريق.. وحلمت بسيناريو تتويج الدوري العوضي: تجاوزنا أزمة الكرة الطائرة سيدات.. وهذا أصعب لقب تحقق هذا الموسم

حرس الحدود × بتروجت.. 8:00 مساء - أون سبورت بلص.

كهرباء الإسماعيلية × المقاولون العرب.. 8:00 مساء.

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي.. 8:00 مساء - أون سبورت.

مودرن سبورت × غزل المحلة.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

إسبانيول × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

خيتافي × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

ريال مايوركا × ريال أوفييدو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

سيلتا فيجو × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريال بيتس × ليفانتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

فالنسيا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

جيرونا × إلتشي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الإيطالي

بولونيا × إنتر.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

لاتسيو × بيزا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

نهائي كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ × شتوتجارت.. 9:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي

ميدلسبره × هال سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الإسباني نهائي كأس ألمانيا مواعيد مباريات السبت
نرشح لكم
معتمد جمال: لهذا السبب نفذ عبد المجيد ركلة الجزاء ضد الأهلي.. وبكيت بعد الكونفيدرالية معتمد جمال: جون إدوارد كان يصرف من ماله على الفريق.. وحلمت بسيناريو تتويج الدوري البنك يكرر انتصاره على فاركو بهدف بوشامة خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك الجونة يقلب تأخره لفوز مثير على طلائع الجيش "أقف مدونا اسمي في تاريخ هذا الكيان".. رسالة من الونش بعد تتويج الزمالك بالدوري أبو قير للأسمدة لـ في الجول: ندرس سير ذاتية لاختيار المدرب الجديد في الممتاز
أخر الأخبار
مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني 28 دقيقة | الدوري المصري
رحلة الملك (7) – الرقصة الأخيرة مع كلوب 10 ساعة | تقرير في الجول
معتمد جمال: لهذا السبب نفذ عبد المجيد ركلة الجزاء ضد الأهلي.. وبكيت بعد الكونفيدرالية 10 ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: جون إدوارد كان يصرف من ماله على الفريق.. وحلمت بسيناريو تتويج الدوري 10 ساعة | الدوري المصري
العوضي: تجاوزنا أزمة الكرة الطائرة سيدات.. وهذا أصعب لقب تحقق هذا الموسم 11 ساعة | رياضات أخرى
الرياضية: اتحاد جدة يتجه لإقالة كونسيساو 12 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - مي جمعة أفضل حارس مرمى في الدوري البولندي سيدات 12 ساعة | رياضات أخرى
توخيل: بالمر ليس مؤثرا.. وتفاجأت من ماجواير لأننا تحدثنا معا 12 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529637/مواعيد-مباريات-السبت-23-مايو-الاتحاد-ضد-الإسماعيلي-وختام-الدوري-الإسباني